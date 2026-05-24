Más de 200 jóvenes murcianos acompañarán a León XIV durante su visita a España

El papa León tocará suelo español el próximo 6 de junio, en lo que ya se ha catalogado como una visita histórica, rememorando las que hicieron sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, ya que el papa Francisco no llegó a viajar a España durante sus doce años de apostolado. Los católicos de la Región de Murcia ya se preparan para la cita. Aunque el papa pasará por Madrid, Barcelona y Canarias, del 6 al 12 de junio, es en la capital de España donde se están aunando todos los esfuerzos y estarán presentes el mayor número de murcianos.

Los primeros en comenzar los preparativos fueron los seminaristas de la Diócesis de Cartagena. El rector del Seminario de San Fulgencio, Jesús Sánchez, explica que "participaremos el seminario al completo, especialmente en los dos actos principales: la vigilia del sábado, así como la eucaristía del domingo". Los seminaristas se alojarán en un colegio de unas religiosas.

Por otro lado, la delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis tampoco faltará a la cita: por el momento hay más de 200 jóvenes inscritos, que partirán el viernes 5 de junio, y el regreso está previsto para el domingo por la tarde. Los jóvenes católicos de la Región se alojarán en el Colegio San José, de las Hermanas Franciscanas de la Purísima, que también dirigen el centro Cristo Rey de Murcia, así como el hogar de María Inmaculada. La delegación es tan amplia que se han tenido que escoger en esta ocasión dos sedes.

Jóvenes en Caravaca durante la Jornada Mundial de la Juventud. / Enrique Soler

Los murcianos participarán en los principales actos, como la vigilia con los jóvenes en la Plaza de Lima, así como la Santa Misa en la Plaza de Cibeles de Madrid y, posteriormente, la procesión del Corpus Christi, y terminarán su peregrinación en Madrid con el encuentro diocesano en el Santiago Bernabéu. También están organizando la celebración de una eucaristía en la que participará toda la delegación murciana. "Es un momento histórico y una oportunidad para confirmar la fe y vivir la alegría de ser cristiano, dando testimonio ante el mundo de que, verdaderamente, Cristo vive", subraya el delegado de Pastoral Juvenil, Pablo García Félix.

Las diferentes realidades de la iglesia también están inmersas en este primer viaje del papa León a España, cuyo lema oficial es ‘Alzad la mirada’, inspirado en el pasaje evangélico de San Juan. La Santa Sede lo eligió como una invitación a la esperanza, la reflexión y el diálogo frente a la indiferencia en la sociedad actual.

En el caso del Camino Neocatecumenal, desde las diferentes parroquias se están organizando viajes.

El sucesor de Francisco, que no visitó España, estará en Madrid, Barcelona y Canarias del 6 al 12 de junio

La UCAM no faltará a la cita

La UCAM está preparando un amplio despliegue de peregrinos que se desplazarán a Madrid para acompañar al papa en los actos que se desarrollarán en la capital del país. La universidad se encuentra inmersa en la preparación de este gran evento en el que participarán estudiantes, trabajadores y familiares de su comunidad universitaria.

La universidad también participará en el encuentro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte’ con Su Santidad, que se celebrará la tarde del domingo 7.

Además de los actos centrales con el Santo Padre, la UCAM celebrará la noche del viernes 5 en su Campus de Madrid, situado en Torrejón de Ardoz, una vigilia de oración que servirá de arranque de su participación en este histórico evento.

La UCAM mantiene una estrecha relación de fidelidad y comunión con los papas, desde San Juan Pablo II hasta ahora con León XIV, con el que María Dolores García, presidenta de la universidad, ya ha tenido un encuentro en Roma en el marco del Año Jubilar de la Esperanza.

Otros viajes papales

Los murcianos han tenido una presencia destacada en los últimos viajes papales, especialmente en 2011, cuando Madrid acogió la Jornada Mundial de la Juventud. Más de 160 voluntarios de la Universidad Católica trabajaron durante aquellos días como voluntarios de las Jornadas, colaborando no solo en los grandes actos, sino también en los puntos de información del Retiro y en el centro de coordinación del peregrino de Ifema. La Región tuvo un peso específico dentro del completo programa de actos, con la participación de la Santa Cena de Salzillo, que participó en la primera estación del Vía Crucis que estuvo presidido por Benedicto XVI. Dos jóvenes de Lorca portaron la cruz en la última estación. También el santo padre se reunió con jóvenes profesores universitarios, donde estuvo presente, entre otros, el profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Cartagena José Ángel Mercader. Y en el almuerzo que mantuvo con jóvenes participó la murciana y en aquel momento directora del Centro de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cartagena, Aurora Almagro.

Otro viaje, donde también tuvo presencia la Región, fue el que realizó el papa a Santiago de Compostela y Barcelona, en el año 2010. En aquella ocasión, más de un centenar de murcianos se desplazaron a la ciudad del apóstol para seguir la visita del Sumo Pontífice.

Benedicto XVI realizó su primer viaje apostólico a España para clausurar en Valencia el V Encuentro Mundial de las Familias, los días 8 y 9 de julio de 2006, bajo el lema ‘La transmisión de la fe en la Familia’. Estos encuentros, convocados por su antecesor san Juan Pablo II, se celebran cada tres años. La CEE colaboró en los días previos y durante la visita papal.

Viajes de San Juan Pablo II

Juan Pablo II realizó cinco viajes a España a lo largo de su pontificado. Estos viajes, que tuvieron lugar entre 1982 y 2003 (1982, 1984, 1989, 1993 y 2003) fueron eventos de gran magnitud, congregando a multitudes y dejando una profunda huella en la sociedad española.

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Papa Francisco

Aunque el papa "al que los cardenales fueron a buscar a los confines del mundo" no viajó nunca a España, fueron las administraciones públicas y diferentes realidades de la iglesia las que peregrinaron a Roma para mantener diferentes tipos de encuentros con el papa Francisco. La más destacada, fue la que tuvo lugar el 4 de marzo de 2023, cuando el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, mantuvo un encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, donde trasladó su "firme compromiso con la familia y la defensa de la vida". "Las familias deben seguir siendo el pilar fundamental que sustente a nuestra sociedad, y debemos protegerlas con hechos y salvaguardar valores tan necesarios como el amor, el respeto y la igualdad", explicó. La delegación murciana encabezada por el presidente del Ejecutivo estuvo compuesta por el Obispo de la Diócesis, José Manuel Lorca Planes, el vicario de zona, David Martínez, el alcalde de Caravaca, José Francisco García; y el hermano mayor de la Cofradía, Luis Melgarejo.