11 empresas presentan sus ofertas para mejorar el primer tramo de la carretera de El Carche en Jumilla

El Gobierno regional ha anunciado que once empresas se han presentado a la licitación para la reparación y mejora del primer tramo de la carretera de El Charche en Jumilla, a través de la que se accede al Parque Natural.

Se trata, concretamente, de la RM-A15. Una vía que concentra un importante volumen de tráfico vinculado, principalmente, al sector vitivinícola y agrícola del Altiplano. En una nota de prensa, la Comunidad indicó que por esta carretera circulan casi medio millón de usuarios al año. Esta cifra cobra más peso teniendo en cuenta que muchos de los vehículos que la utilizan llevarán importantes cantidades de carga.

Asimismo, especifican que las obras se realizarán sobre el primer tramo de esta vía —al que se accede mediante la N-344—. El plazo para la ejecución de los trabajos es de diez meses y el presupuesto base de licitación será de 2.369.428 euros.

El primer tramo de la RM-A15 tiene 2,8 kilómetros de longitud y es el más urbano de todos los que contempla el proyecto en general. Las actividades de restauración, según comunicaron, consistirán en el ensanche de la plataforma, el refuerzo del firme, la adecuación del drenaje, la mejora en general del equipamiento de la calzada, la reordenación de accesos y la reposición de servicios afectados.

Otras actuaciones incluyen la transformación del acceso (actualmente tiene forma de "T") entre la N-344 y la RMA15 para que sea una glorieta. El objetivo, de acuerdo con el Ejecutivo regional, es "reforzar la seguridad vial". La rotonda tendrá un diámetro de 42 metros, dos carriles de cuatro metros y arcenes tanto interiores como exteriores.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, subrayó que esto se debe a que "la RM-A15 requería una actuación integral para mejorar su capacidad, funcionalidad y seguridad vial".

Otros trabajos para Jumilla

La Comunidad pide más actuaciones al Gobierno nacional para mejorar el sistema de carreteras de este municipio de la Región de Murcia. Por una parte, consideran necesario que se complete una conexión de esta vía con la A-33.

"Desde el Gobierno regional seguimos reclamando al Gobierno central que ejecute este enlace imprescindible para el transporte pesado del sector industrial", señaló Carrillo.

Por otro lado, recuerdan que también se encuentran trabajando en varias actuaciones para conseguir una mejor conexión de Jumilla con el límite de la provincia de Albacete. El proyecto se encuentra en fase de licitación y contará con más de 500.000 euros para reparar el firme de la RM-A12.

Noticias relacionadas

En esta línea, se reparó el firme de la RM-430 entre la Celia y el límite con el mencionado municipio de Castilla-La Mancha. La inversión fue de 381.000 euros. Además, destacan la reparación del firme de la carretera RM-A11 que une Jumilla con El Cuadrado —la inversión fue de 1.152.000 euros—.