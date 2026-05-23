Repsol y la UPCT impulsan en Cartagena una cátedra para descarbonizar el transporte aéreo y marítimo

Fundación Repsol y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), junto al Gobierno regional, han puesto en marcha una nueva Cátedra de Transición Energética centrada en la descarbonización del transporte aéreo y marítimo, con el objetivo de impulsar la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la conexión entre universidad e industria.

La iniciativa, que comenzará a funcionar a partir del curso 2026-2027, se enfocará especialmente en el estudio de la economía circular y el desarrollo de soluciones ligadas a combustibles renovables y tecnologías de bajas emisiones, en el marco de un futuro de cero emisiones netas.

Investigación aplicada para la nueva industria energética

La nueva cátedra contará con un equipo integrado por el catedrático Francisco Vera y los profesores titulares Sergio Sánchez, José Hernández y Alejandro López, quienes desarrollarán actividades de investigación, divulgación y formación especializada.

Entre sus principales líneas de trabajo destacan el análisis de combustibles renovables y alternativos, otros vectores energéticos de bajas emisiones y soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones en infraestructuras, operaciones y cadenas logísticas vinculadas a los sectores marítimo, portuario, aeroportuario y aeronáutico.

Una alianza entre universidad, empresa y administración

El acuerdo fue rubricado por el rector de la UPCT, Mathieu Kessler; el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante un acto celebrado en Cartagena en el que también participaron representantes institucionales, académicos y empresariales. A la firma del acuerdo de colaboración también asistieron la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez; el vicepresidente y director general de Fundación Repsol, António Calçada; el director del Complejo Industrial de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada y el director de la Cátedra, Francisco Vera.

Durante la firma, Antonio Brufau destacó la estrecha relación que mantiene Repsol con el ámbito universitario y aseguró que esta nueva cátedra "desarrollará conocimiento en torno a la descarbonización del transporte aéreo y marítimo, y se convertirá en instrumento de colaboración para formar talento especializado, facilitar la transferencia de conocimiento, y generar un diálogo continuo entre la universidad y el ecosistema industrial que la rodea·.

Respuesta a las necesidades del sector

Por su parte, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, subrayó que la incorporación de Fundación Repsol a la Red de Cátedras de la universidad refuerza la histórica relación entre la institución académica y el complejo industrial de Escombreras. "Nuestra Universidad nació para responder a las necesidades del tejido productivo y seguimos manteniendo ese mismo espíritu, de la mano de una compañía que ha liderado durante décadas la innovación y la transición energética", afirmó. Indicó que se trata de una "alianza plenamente alineada con el ADN de la UPCT y con nuestra vocación de contribuir al progreso y la generación de riqueza"

El rector de la UPCT, Mathieu Kessler; el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante la rúbrica de la nueva cátedra / UPCT

Kessler añadió además que "gran parte del talento altamente cualificado que impulsa hoy el complejo industrial de Repsol se ha formado en nuestras aulas", y defendió que la nueva cátedra permitirá seguir impulsando la innovación y la formación en sectores estratégicos para el futuro industrial y energético.

El presidente regional, Fernando López Miras, enmarcó esta iniciativa dentro del desarrollo del Plan Industrial de la Región de Murcia y del futuro Campus Industrial impulsado por el Ejecutivo autonómico. Según destacó, la nueva cátedra contribuirá a "reforzar la transferencia de conocimiento, la innovación aplicada y la colaboración estable entre universidades, centros tecnológicos y tejido productivo".

Kessler señala que la nueva Cátedra es una "alianza plenamente alineada con el ADN de la UPCT"

López Miras defendió además que "la industria del futuro se construye también desde el conocimiento, la innovación y el talento", y remarcó que el Plan Industrial busca "transformar investigación en oportunidades reales de crecimiento y empleo". En este contexto, reivindicó el papel de Cartagena como "uno de los principales polos industriales, energéticos y tecnológicos del sur de Europa".

La creación de esta cátedra se suma a la Red de Cátedras de transición energética de Fundación Repsol, que ya colabora con distintas universidades españolas y portuguesas en ámbitos como el hidrógeno, la economía circular, la captura de CO₂ o la movilidad sostenible.