La Región de Murcia convoca 10 plazas para el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas

El Gobierno de la Región de Murcia ha convocado diez plazas para el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. A través de una nota de prensa, informaron que las solicitudes se podrán presentar a partir del próximo lunes, 25 de mayo. El plazo estará vigente durante los siguientes 15 días hábiles.

Asimismo, destacaron que "está previsto" que las pruebas de este procedimiento selectivo inicien en el primer trimestre del curso escolar 2026-2027; se trata de los meses de septiembre, octubre y noviembre.

El resultado del desglose de las diez plazas ofertadas se corresponde con cada una de las especialidades de canto: clarinete, composición, dirección de coro, fagot, flauta travesera, música de cámara, pedagogía, tuba y tecnología musical.

En total, según indicó el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, se han ofrecido 52 plazas entre la actual y las dos anteriores convocatorias. "El objetivo es que las Enseñanzas Superiores cuenten con una plantilla de Catedráticos funcionarios acorde con las necesidades y la excelencia de este cuerpo", subrayó.

Los detalles de la oposición

Para participar en el proceso de selección hay una serie de requisitos. Está destinado, concretamente, a las personas que posean el título de Doctor, LicenciadoIngenieroArquitecto y Grado universitario. Por otro lado, deben acreditar su formación y la capacidad de tutela en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas.

En esta línea, la Comunidad explica que la prueba constará de dos fases: la de selección y la de concurso. En la primera habrá dos pruebas, una de carácter eliminatorio con una parte práctica y otra teórica que consiste en desarrollar por escrito un tema a elegir entre los tres que ofrecerá al azar el Tribunal. En cuanto al peso para la nota final, lo práctico supondrá un 70 por ciento y la redacción un 30.

La segunda prueba será una presentación ante el Tribunal de una guía docente y en la elaboración de una unidad didáctica. En esta segunda etapa la calificación se extraerá de la media aritmética de la nota obtenida en cada una de las fases.

Añaden que si se supera la fase de oposición, los solicitantes tendrán que presentar los méritos que se correspondan con el baremo para la fase de concurso. Este último tiene como valoración máxima los cinco puntos para la experiencia docente; cuatro puntos para la formación académica y dos puntos para otros méritos como la superación de las oposiciones en anteriores procedimientos, cursos de formación, entre otros.

En la última parte, los órganos de selección ponderarán para cada especialidad las puntuaciones en dos tercios para la fase de oposición y de un tercio para la fase de concurso.