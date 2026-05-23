Sanidad
La Región lidera un proyecto europeo para mejorar los datos sobre cáncer con inteligencia artificial
Murcia coordina áreas clave de ‘CancerWatch’, una iniciativa con 92 entidades de 29 países y financiación europea hasta 2028
L.O.
La Comunidad Autónoma lidera varias de las principales áreas de trabajo del proyecto europeo ‘CancerWatch’, una iniciativa estratégica destinada a mejorar la calidad, la puntualidad y la accesibilidad de los datos sobre cáncer en Europa. El objetivo es reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios y facilitar el diseño de políticas públicas más eficaces en la lucha contra esta enfermedad.
El proyecto está coordinado por el Instituto Noruego de Salud Pública y reúne a 92 entidades asociadas de 29 países, además de 58 registros europeos de cáncer de población. En España participan cinco comunidades autónomas.
En el caso de la Región de Murcia, forman parte de esta iniciativa la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, la Fundación para la Formación y la Investigación Sanitarias (FFIS) y el Servicio Murciano de Salud (SMS).
IA aplicada al registro del cáncer
La delegación regional se encargará de analizar las metodologías, sistemas de información y modelos de registro de casos de cáncer utilizados en los 29 países participantes. A partir de este análisis, elaborará recomendaciones para implantar nuevas herramientas que faciliten el uso de los datos mediante procesos de digitalización y automatización.
Una de las principales líneas de trabajo se centra en incorporar la inteligencia artificial a los sistemas sanitarios de registro y seguimiento del cáncer. En este ámbito, el Registro de Cáncer de la Región trabaja ya en el desarrollo de herramientas de IA destinadas a mejorar y optimizar los procesos de registro, codificación y validación de datos.
Estos avances permitirán reducir los tiempos de generación y acceso a la información, ahorrar tiempo a los profesionales sanitarios y facilitar la difusión de resultados.
Más de un millón de financiación
Para desarrollar estos trabajos, la Región de Murcia contará con más de un millón de euros de financiación, dentro de los 11 millones que la Unión Europea destina a esta iniciativa.
Con esta participación, la Comunidad se consolida como referente europeo en salud pública y se sitúa a la vanguardia de los registros de cáncer de población. En esta línea, el Gobierno regional mantiene su apuesta por fortalecer la salud pública, impulsar la innovación en los sistemas de información sanitaria y mejorar las políticas de prevención y control del cáncer.
Un proyecto europeo hasta 2028
El proyecto ‘CancerWatch’ se desarrollará hasta 2028 y permitirá garantizar que el Sistema Europeo de Información sobre el Cáncer, clave dentro del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y del Registro Europeo de Desigualdades en el Cáncer, disponga de datos de alta calidad procedentes de los registros de población europeos.
Disponer de información precisa, completa y actualizada resulta esencial para conocer el impacto del cáncer, supervisar tendencias, detectar desigualdades y evaluar los programas de prevención, detección precoz y tratamiento, así como la calidad de vida y las tasas de supervivencia.
Importancia de los registros poblacionales
Los registros de cáncer han sido durante décadas la base de la vigilancia de esta enfermedad en Europa, permitiendo a los países realizar un seguimiento de la incidencia, la mortalidad y la supervivencia.
La acción conjunta impulsada por ‘CancerWatch’ proporcionará nuevas herramientas, metodologías compartidas y objetivos comunes, además de identificar oportunidades para ampliar la cobertura de los registros a regiones que actualmente no disponen de ella.
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