El plan contra los nitratos del Mar Menor entra en una nueva fase con 5 millones de inversión

El Gobierno regional continúa avanzando en su estrategia para frenar la entrada de nutrientes al Mar Menor. La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha requerido a las empresas adjudicatarias del proyecto ‘Recupera’ información sobre los posibles impactos de las actuaciones previstas, un paso que permitirá avanzar en la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada necesaria para el desarrollo del proyecto.

La Comunidad Autónoma y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, adjudicaron el pasado 30 de abril a cuatro empresas el desarrollo del proyecto ‘Recupera’, centrado en aportar soluciones innovadoras para la desnitrificación de aguas continentales.

Las adjudicatarias son Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Sacyr Agua, FCC Aqualia y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Denitra. Las compañías disponen de un plazo máximo de 20 días para responder al requerimiento de información desde el inicio de las consultas, el pasado 15 de mayo. El plazo concluirá el próximo 4 de junio, fecha en la que también finalizará el periodo de alegaciones vinculado al trámite ambiental.

Las empresas seleccionadas ya ejecutando los diseños preliminares y el desarrollo conceptual de tecnologías innovadoras

El director general del Mar Menor, Víctor Serrano, destacó que "el proceso sigue avanzando en los plazos y trámites previstos, por lo que estamos más cerca de reducir la presencia de nitratos en las aguas que llegan al Mar Menor y reducir uno de los principales factores que afectan a su equilibrio ecológico".

El director general del Mar Menor, Víctor Serrano, en la parcela en la que se ubicará el proyecto de desnitrificación sostenible de aguas continentales / CARM

Serrano subrayó además que el proyecto constituye un "ejemplo de colaboración entre administraciones para afrontar con rigor científico uno de los grandes retos ambientales", y señaló que ‘Recupera’ "nos permite avanzar hacia soluciones reales, basadas en la innovación y en el conocimiento, para actuar sobre el origen del problema de los nutrientes".

Tras la adjudicación y firma de los contratos, las empresas seleccionadas iniciarán un periodo de trabajo de seis meses destinado al diseño, desarrollo y optimización de sus soluciones tecnológicas mediante pruebas piloto en laboratorio. El objetivo será comprobar su eficacia en condiciones controladas y garantizar su viabilidad técnica.

Posteriormente, las dos soluciones más avanzadas pasarán a una nueva fase de cuatro meses en la que se establecerá el diseño final. Las siguientes etapas contemplan la construcción a mayor escala de las soluciones, así como la validación de su funcionamiento en un entorno real y de su capacidad para contribuir a mejorar la calidad de las aguas del entorno del Mar Menor. La duración total del proyecto será de 34 meses.

El proceso continuará con el diseño final y construcción a mayor escala de los dos proyectos piloto seleccionados

De este modo, el reto permitirá a lo largo del próximo año avanzar desde el desarrollo teórico hasta la implantación de tecnologías innovadoras validadas científicamente y orientadas a la reducción efectiva de nutrientes en la laguna.

Cinco millones de euros movilizados

La Consejería y el CDTI impulsan el reto ‘Recupera’ con el objetivo de trasladar al ámbito práctico tecnologías capaces de reducir la presencia de nitratos en las aguas que desembocan en el Mar Menor, uno de los principales factores que afectan a su equilibrio ecológico.

El contrato, financiado con fondos de la Comunidad Autónoma, del CDTI y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se ha adjudicado mediante una compra pública precomercial, en la que se han valorado aspectos como la innovación, la viabilidad y la capacidad de escalado de las propuestas presentadas.

La iniciativa moviliza un total de 5 millones de euros, financiados por la Comunidad Autónoma (1,25 millones), fondos Feder (3 millones) y el CDTI (750.000 euros). El organismo estatal asume el seguimiento y supervisión administrativa del procedimiento, mientras que la Dirección General del Mar Menor coordina la actuación en el ámbito regional dentro del conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno autonómico para la recuperación y protección de la laguna.

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Víctor Serrano recordó que "la importancia de este proyecto radica en que no solo impulsa la investigación, sino que está diseñado para generar soluciones aplicables, medibles y transferibles, que puedan utilizarse en la gestión del acuífero y de las aguas que desembocan en la laguna".