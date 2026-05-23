José Luján se estrena en Croem: "Llevo 35 años explicando lo que ahora, en la práctica, voy a tener que manejar"

¿Cómo afronta este nuevo cargo en Croem? No sé si le ha dado tiempo a cambiar ya el chip después de que hace apenas unos días siguiese como rector en funciones de la Universidad de Murcia...

Lo afronto con ilusión, con responsabilidad y con un cierto temor o respeto a una actividad nueva que tiene que ver con mi condición de laboralista, pero que realmente es nueva para mí. Esto es trabajar fuera de la universidad por vez primera en mi vida y sí me produce muchísimo respeto. Me ha tocado cambiar el chip muy rápido, porque salgo de la toma de posesión del nuevo rector y vengo aquí a empezar a trabajar.

Ha sido presidente del CES, rector de la UMU… ¿Por qué decidió ‘fichar’ por Croem?

En la vida hay que ponerse retos, salir de la zona de confort e intentar nuevas cosas que te puedan ilusionar. ¿Por qué Croem? Primero porque el presidente, Miguel (López Abad), me lo propone. Con él me une una buena amistad y confianza recíproca desde la época del Consejo Económico y Social (CES). La posibilidad de trabajar con él en un proyecto ilusionante, en el que se puede contribuir de otra manera a mejorar las cosas, a hacer más grande a la Región y a que progrese, no deja de tener un componente de servicio público El trabajo que se hace en Croem repercute directamente en las empresas, en los trabajadores y, en general, en el bienestar y en el bien común de la sociedad. Eso me ilusiona y me atrae. Soy profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: llevo unos 35 años explicando lo que ahora, en la práctica, voy a tener que manejar. Diálogo social, negociación colectiva, relación entre las empresas, el mundo empresarial y los sindicatos. Esa ha sido mi vida...

¿Tiene ya claro cuál va a ser su papel como secretario general de Croem? No sé si el presidente ya le ha puesto algunos deberes...

Hay unos ‘deberes’ que son estatutarios. El secretario general de una confederación empresarial tiene que llevar la gestión de la propia organización, levantar acta de las sesiones, convocar, etcétera. Eso es lo prosaico, pero hay que hacerlo. Añado a eso que estaré a disposición del presidente para lo que pueda entender que en cada momento puedo aportar para desarrollar el proyecto que él tiene.

¿Cuáles cree que son los retos más acuciantes que tiene que afrontar el tejido empresarial murciano?

Hay muchísimos... Tenemos un tejido empresarial muy bueno que ha sabido crecer bien, internacionalizarse y aportar valor en cada una de las ramas de actividad. Venimos de un histórico de trabajo del que tenemos que estar muy orgullosos. Sigue siendo un reto la globalización y tenemos que ser capaces de trabajar y ayudar a las empresas a salir de esta espiral de excesiva burocratización que ralentiza iniciativas y proyectos. Hay que encontrar la manera de remover obstáculos que dificultan que, en el día a día, las empresas puedan generar más riqueza y generar más empleo. Está también el reto de la inteligencia artificial: las empresas ahora tienen que incorporar las posibilidades enormes que tiene. Quien afronte ese reto saldrá victorioso; quien no sea capaz de entenderlo y asimilarlo, se quedará en el intento.

"La Región es ejemplo de cómo negociaciones de convenios que estaban estancados han ido saliendo en el último año y medio"

¿Hay ‘fórmulas mágicas’ para ello?

La única fórmula, y no es mágica, se llama trabajo, trabajo, trabajo y humildad. Las fórmulas mágicas normalmente terminan desembocando en grandes fracasos.

¿Qué tiene que hacer la Región para aprovechar todo su potencial económico ?

El mundo se mueve muy rápido y cada día aparecen nuevos retos. La Región camina y progresa, pero tiene que hacerlo todavía más y mejor. Para eso hace falta el trabajo conjunto de las administraciones públicas, de la política y de la sociedad civil. Hay que trabajar de la mano, con lealtad, asumiendo cada parte su responsabilidad, pero alineándonos en el objetivo común, que tiene que ser trabajar por el progreso y el bienestar de la Región.

El ya secretario general de Croem, durante su entrevista con La Opinión / Juan Carlos Caval

Una de las cuestiones enquistadas son las negociaciones entre patronal y sindicatos con aquellos convenios colectivos caducados desde hace años...

Había algunos convenios que tenían un cierto retraso en la renovación y en los últimos meses se está avanzando mucho. Considero que la relación patronal-sindicatos en este momento es muy buena; veo que hay comunicación abierta, franca, fluida y que da resultados. El bloqueo de la negociación no es algo exclusivo de Murcia, se produce en todas las comunidades. No es ninguna singularidad regional. Quien diga eso quizá no levanta la vista. Es algo normal, no es patológico y hay mecanismos para solucionar controversias que se plantean en la negociación de un convenio y terminan saliendo. Yo diría que la Región, en los últimos 12 o 18 meses, puede ser un buen ejemplo de cómo negociaciones colectivas que estaban estancadas han ido saliendo.

"No todo el talento que tienen que incorporar las empresas vendrá de las universidades, también de la FP"

¿La Región puede aspirar a salarios más altos sin perder competitividad?

Hace falta ganar competitividad, y hacen falta mejores salarios en la Región. Pero nuestra media, al depender todavía bastante del peso del sector agrario y el sector servicios, es más baja que en otras comunidades. ¿Cómo se resuelve eso? Lo más inmediato que se me ocurre, coincidiendo con la reciente presentación del Plan Industria, es reforzar el peso de este sector, donde hay salarios más altos, más estabilidad laboral y condiciones de trabajo que quizá pueden ser el referente para el resto. Hay muchas iniciativas en la Región, por ejemplo la creación de una planta de fabricación de microchips, que pueden cambiar de una manera radical el mapa de la estructura productiva. Todo eso necesariamente va a incidir.

Otro de los problemas vienen sufriendo muchas empresas es que no encuentran trabajadores cualificados. Después de su etapa en la universidad, ¿qué falla en la conexión entre universidad y empresas?

Hay que reforzar esa conexión. Vengo de una etapa en la que he tratado de conectar mucho la universidad con la empresa, pero todavía ese diálogo tiene que ser mucho más fluido. En la Región tenemos tres universidades que están egresando profesionales perfectísimamente preparados. Tanto que, se marchan fuera y comparan con otros sitios, destacan muchísimo . Luego hay otro reto pendiente: la Formación Profesional. No todo el talento que hay que incorporar a las empresas va a venir de las universidades, también tiene que haber trabajadores cualificados de nivel de formación profesional que desempeñen oficios de ese nivel para atender la demanda que tienen.

¿Qué diagnóstico hace del aumento del ‘absentismo laboral’ entre trabajadores del que viene advirtiendo la patronal?

El conflicto, cuando existe, hay que reconocerlo, lo que no vale es negarlo. El problema y el dato del 8% regional, que acaba siendo un problema importante de funcionamiento de la empresa, está ahí. Ahora vamos a buscar las causas del problema y, si somos capaces de encontrar las causas, daremos con las soluciones. Tengo mucha ilusión en incorporarme a los trabajos de ese Foro Regional sobre Absentismo Laboral recientemente impulsado representando a Croem y ayudar en lo que pueda.

Luján consultando uno de los diferentes libros en uno de los despachos de Croem. / Juan Carlos Caval

"Dejo pendiente cómo se va a afrontar el reto de la IA en la UMU"

¿Cómo han sido estos últimos días en lo personal como rector de la UMU?

Lo vivo con un sentimiento doble de alegría y de cierto pesar. Casi una nostalgia anticipada después de ocho años. He estado dedicado en cuerpo y alma a a gestionar la universidad. Estoy contento porque hemos hecho cosas importantes y, al mismo tiempo, también ya dije que estoy triste y desasosegado, porque me doy cuenta de que hay cosas que no he podido hacer. Lo bueno es que el nuevo rector va a continuar la senda, como yo continué la de quienes me precedieron.

¿Cuáles son esas asignaturas que se han quedado pendientes?

Por ejemplo, la más inmediata, el cómo la universidad va a afrontar el reto de la inteligencia artificial. Es importante ver qué se está haciendo en otras universidades españolas, en otras instituciones europeas... Yo no lo he podido llegar a afrontar porque ya estaba terminando el mandato. Creo que es un reto muy interesante que puede hacer el nuevo rector.

¿Y de qué se siente más orgulloso durante su trayectoria?

Sí diría que durante estos ocho años he intentado que la universidad forme parte del entramado institucional de la Región de una manera proactiva, colaboradora y leal. La universidad, con la administración pública, con las organizaciones empresariales, con las organizaciones sindicales y con la sociedad civil, forma un todo. Esa idea de que la universidad es un mundo aparte he tratado de romperla: abrir las puertas, meternos en la sociedad y dejar muy claro que no somos algo distinto.

¿Ha sido más difícil gestionar la universidad hacia dentro -con profesorado, estudiantes o personal- o defenderla hacia fuera ante las administraciones?

La defensa hacia fuera he procurado que sea una defensa efectiva y real, no propagandística. La comunicación y la defensa de una universidad pública como la UMU se hace en las mesas de negociación. Dejamos un plan de financiación de las universidades públicas muy razonable que ha merecido el reconocimiento incluso del Gobierno central y del resto de universidades del país.

No hay que olvidar también, y hablo de financiación, algo importantísimo que se tiende a olvidar. Cuando hablamos del plan de financiación de las universidades públicas de la Región de Murcia, que es un muy buen plan, financia el funcionamiento diario, pero deja a salvo la financiación extraordinaria, por ejemplo, para infraestructuras. No hay que olvidar que ese esfuerzo que hace el Gobierno regional con sus universidades públicas lo hace siendo la comunidad autónoma peor financiada del Estado.

¿Cómo le gustaría que se recordara su etapa como rector?

Como una donde la universidad, con trabajo silencioso y que da resultado, tranquilidad o sosiego, se ha dedicado a hacer una buena docencia, formar buenos profesionales, avanzar en investigación o transferir conocimiento a la sociedad. En definitiva, a trabajar y servir en el día a día.