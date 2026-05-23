Pesca
La gran campaña del atún rojo dispara las capturas de la murciana Ricardo Fuentes
La compañía de Cartagena espera completar su cupo en apenas una semana gracias al buen estado del caladero, aunque los costes del combustible preocupan al sector
Mercedes Salas / EFE
La campaña del atún rojo del Atlántico oriental y del Mediterráneo entra en su fase decisiva con la incorporación de la flota de cerco, en una temporada marcada por la abundancia de capturas y por la incertidumbre derivada de la guerra de Irán. En este escenario, la empresa murciana Ricardo Fuentes, con sede en Cartagena, vuelve a situarse como uno de los grandes referentes del sector atunero español.
La compañía concentra buena parte de la cuota nacional destinada al cerco y afronta la campaña con una previsión optimista gracias al excelente estado del caladero. Según fuentes de la empresa, esperan completar la cuota "en aproximadamente una semana" debido a la elevada presencia de atún rojo en las aguas del Mediterráneo.
Ricardo Fuentes contará este año con una cuota de 4.400 toneladas y desplegará un importante operativo formado por 16 barcos cerqueros, 31 remolcadores y 24 embarcaciones auxiliares de apoyo. La campaña implica además a cerca de 500 trabajadores, consolidando el peso económico y laboral de la firma murciana dentro del sector pesquero nacional.
La empresa espera completar la cuota "en aproximadamente una semana"
La flota española de cerco comenzó a faenar esta semana en aguas próximas a Baleares y, aunque la campaña se prolongará oficialmente hasta el 1 de julio, el buen estado de la especie permitirá agotar los cupos en pocos días.
Preocupación por la subida de los combustibles
Desde la empresa cartagenera destacan que la campaña arranca en un contexto de "optimismo en cuanto a capturas", aunque reconocen la preocupación existente por el impacto internacional del conflicto entre Irán e Israel. El principal temor del sector se centra en el incremento del precio de los combustibles y en posibles problemas de suministro.
"El efecto más notorio es el incremento del precio de los combustibles, que ya no supone solo una amenaza de subida de costes, sino también una posible escasez de suministro", señalan desde Ricardo Fuentes, donde esperan que la situación internacional "tenga una pronta solución".
La compañía mantiene además una fuerte presencia en mercados internacionales, especialmente en Japón, destino histórico del atún rojo por la demanda vinculada al sushi, aunque también continúa reforzando su posicionamiento en España y otros países. El sector español exporta actualmente a más de 40 mercados internacionales.
Aunque Japón es un destino tradicional, por el sushi, han ido diversificando sus clientes en otros mercados
Una vez capturado, el atún rojo es trasladado a piscinas o viveros marinos para su engorde durante varios meses, un proceso clave para garantizar el abastecimiento continuo tanto de producto fresco como ultracongelado durante todo el año.
La campaña de este 2026 llega además en un momento especialmente positivo para la especie. Los científicos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) avalan la recuperación del atún rojo, lo que ha permitido incrementar las cuotas de captura en los últimos años.
Además de su actividad en el Mediterráneo, Ricardo Fuentes participa también en las almadrabas de Cádiz, donde la compañía prevé una temporada "larga y exitosa", pese a las dificultades derivadas de las mareas y de la visibilidad del agua en el Estrecho.
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