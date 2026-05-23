Bernabé afirma que terminar el Corredor Mediterráneo en 2030 es una "auténtica quimera"

El senador del Partido Popular Francisco Bernabé ha denunciado esta semana en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado el "caos ferroviario" que, a su juicio, ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha advertido de que el Corredor Mediterráneo acumula un retraso que hace que hoy sea una "auténtica quimera" pensar que estará terminado en 2030.

Bernabé lamentó que "el Ejecutivo socialista ha hundido completamente uno de los servicios públicos más respetados y excelentes que tenía nuestro país" y aseguró que "la puntualidad y la seguridad ferroviaria" fueron una constante con gobiernos de distinto signo político, "pero desde que llegó Sánchez la pantalla ha pasado a negro".

El senador murciano vinculó además el deterioro del sistema ferroviario con los casos de corrupción que afectan al entorno del Ministerio de Transportes. "Probablemente, tengan mucho que ver los escándalos protagonizados por Ábalos, Coldo, Pardo de Vera, Miranda o Gómez, todos ellos imputados o incluso encarcelados, y que presuntamente se dedicaron a desviar dinero público destinado a mejorar nuestros trenes hacia bolsillos privados", afirmó.

Critica al Gobierno central por "hundir uno de los servicios públicos más prestigiosos de España"

Bernabé también alertó de la pérdida de viajeros en el ferrocarril español. "Los datos del INE son demoledores: en el primer trimestre del año nuestros trenes han perdido 18,6 millones de viajeros y 2,1 millones en Alta Velocidad. Uno de cada cinco pasajeros ha dejado de utilizar el tren por culpa de los retrasos, averías, huelgas y accidentes que sufren continuamente los ciudadanos", señaló.

El Corredor Mediterráneo y la conexión con Andalucía

En relación con el Corredor Mediterráneo, el senador popular defendió que "solo será un verdadero corredor cuando esté conectado mediante Alta Velocidad ferroviaria a todos los grandes puertos del litoral mediterráneo". Sin embargo, criticó que "todo avanza despacio, muy despacio, terriblemente despacio".

Como ejemplo, se refirió a la conexión de la Región de Murcia con Andalucía a través de Lorca y Almería, cuyas obras, según recordó, "debían haber terminado en 2023 y ahora los técnicos hablan ya de 2028 con mucha suerte".

La llegada del AVE a Cartagena

Bernabé se mostró especialmente crítico con la situación de Cartagena. "Lo que ocurre con la Alta Velocidad en Cartagena es para no dormir", aseguró, al tiempo que recordó que "con el PP estaba previsto que llegara en 2021, pero hoy todavía hay dos tramos sin proyecto terminado".

"Estamos hablando de una ciudad con más población que más de 30 capitales de provincia y del cuarto puerto más importante de España, pero los propios técnicos de Adif reconocen que, como muy pronto, el AVE no llegará hasta 2032", denunció.

Noticias relacionadas

"Cartagena no tendrá Alta Velocidad hasta, como mínimo, 2032, pese a ser el cuarto puerto más importante del país", lamenta el parlamentario

Para concluir, el senador reiteró el apoyo del Partido Popular a la finalización del Corredor Mediterráneo, aunque advirtió de que "con Pedro Sánchez será imposible culminar esta infraestructura estratégica". "Ojalá sea el próximo Gobierno de España quien se encargue de llevarla a término y de devolver la dignidad y la eficacia al sistema ferroviario español", concluyó.