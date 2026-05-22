Política
Vox reclama más medios para la Guardia Civil frente al narcotráfico y el tráfico de personas en las costas de la Región
"No vamos a consentir que nuestros guardias civiles no puedan combatir todas estas actuaciones ilegales por falta de medios”, ha advertido Ignacio Arcas
L.O.
Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno de España que dote de más medios materiales, más efectivos y mejores protocolos de actuación a la Guardia Civil con el objetivo de combatir el narcotráfico y el tráfico de personas en las costas de la Región de Murcia.
El diputado regional de Vox, Ignacio Arcas, ha denunciado que “todos los ciudadanos de la Región conocen las recurrentes imágenes de embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas en nuestras costas”, y ha advertido de que “desde VOX no vamos a consentir que nuestros guardias civiles no puedan combatir todas estas actuaciones ilegales por falta de medios”.
En este sentido, Arcas ha criticado la “total desprotección” que sufren los agentes por parte del Ministerio del Interior, asegurando que “no se les dota ni del material oportuno, ni del personal suficiente, ni de protocolos adecuados para hacer frente a estas situaciones”.
Asimismo, ha recordado los asesinatos de agentes de la Guardia Civil en Barbate y Huelva, subrayando que “lo que no queremos bajo ningún concepto es que se vuelva a repetir lo sucedido”, y ha insistido en la necesidad de actuar “de manera inmediata” para evitar nuevas tragedias.
“Desde Vox nos reafirmamos en nuestro compromiso con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha afirmado Arcas, quien ha asegurado que su formación “va a seguir exigiendo que se luche con contundencia contra toda esta actividad ilícita en las costas de la Región de Murcia”.
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