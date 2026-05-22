UPCT y UMU testan con la Armada cómo interferir sistemas de navegación y simular desembarcos falsos

CARTInvestigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y de la Universidad de Murcia (UMU) han participado en el ejercicio avanzado de la Armada FLOTEX-26 con el desarrollo y validación de tecnologías experimentales de denegación GNSS y suplantación AIS embarcadas en el Buque Multipropósito Cartagena (A-62).

El equipo investigador desarrolló pruebas experimentales de técnicas de guerra electrónica utilizando como novedad un globo cautivo capaz de interferir y bloquear los sistemas de navegación y posicionamiento marítimo de embarcaciones enemigas, según ha informado la UPCT.

Durante el ejercicio naval, uno de los principales despliegues de adiestramiento de la Armada española, se llevó a cabo un desembarco anfibio real mientras los investigadores simulaban otro ficticio, mediante la emisión de señales de posicionamiento falsas, como maniobra de distracción.

La participación en las maniobras se ha realizado en el marco de una línea de investigación conjunta entre el grupo SiCoMo de la UPCT, dirigido por el profesor José María Molina García-Pardo, y el grupo Ingeniería Aplicada de la UMU, liderado por Humberto Martínez Barberá.

Los trabajos forman parte además de la tesis doctoral de Guillermo Hoyos Perales y de un proyecto semilla impulsado por el Campus Mare Nostrum (CMN).

La investigación se centra especialmente en el análisis de vulnerabilidades del sistema AIS (Automatic Identification System), utilizado internacionalmente para la identificación y seguimiento de embarcaciones, y en el desarrollo de herramientas avanzadas de detección y mitigación basadas en inteligencia artificial y fusión multisensorial.

Estas tecnologías tienen aplicaciones duales en ámbitos de seguridad, defensa y protección marítima, así como en el estudio de vulnerabilidades y contramedidas frente a amenazas electrónicas sobre sistemas de navegación.

Los trabajos realizados en FLOTEX-26 continúan la línea de experimentación iniciada previamente en el ejercicio MARBORÁN-25, donde el BMP Cartagena ya actuó como plataforma de pruebas para tecnologías experimentales de denegación GNSS y perturbación AIS desarrolladas por la UPCT.

El proyecto combina capacidades de comunicaciones, propagación radioeléctrica, robótica marina y sistemas autónomos, consolidando la colaboración científica entre ambas universidades en tecnologías navales y marítimas avanzadas.

Entre los objetivos de la investigación se encuentra el desarrollo de plataformas autónomas no tripuladas capaces de operar en escenarios marítimos complejos, así como el diseño de algoritmos de detección y análisis de interferencias y técnicas de spoofing.

Además de su componente científico y tecnológico, la iniciativa refuerza la formación investigadora en tecnologías duales aplicadas a seguridad y defensa, mediante la participación activa del doctorando Guillermo Hoyos Perales en el diseño, integración y validación experimental de los sistemas embarcados.

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Las pruebas desarrolladas durante FLOTEX-26 se enmarcan en las líneas estratégicas de investigación en tecnologías marítimas y defensa impulsadas por la UPCT y el Campus Mare Nostrum, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la colaboración universidad-defensa en áreas de alto valor tecnológico.