El PSOE se persona como acusación popular en la trama de prótesis del SMS: "El Gobierno de López Miras ha mentido"

El Partido Socialista de la Región de Murcia se ha personado como acusación popular en la causa judicial que investiga la ya conocida como 'trama de las prótesis', un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud (SMS) que habría causado un perjuicio económico de casi siete millones de euros, con sobrecostes desorbitados en estos productos que eran colocados a pacientes derivados desde el Hospital Virgen de la Arrixaca al centro Quirónsalud de Murcia y que ha supuesto ya la detención de once personas. Ayer mismo, el juez dejaba en libertad al cirujano y a un comercial.

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, explicó que su formación ha tomado esta decisión para "defender la salud de todos los ciudadanos de la Región de Murcia", "para que todos los afectados y sus familias sepan que se va a llegar hasta final" y "para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables".

"No hablamos solo de dinero ni de sobrecostes millonarios en la compra de material sanitario; sobre todo, estamos hablando de vidas humanas", explicó Lucas, señalando que "se ha puesto en riesgo la salud y la vida de muchos pacientes en la Región de Murcia".

¿Quién dice la verdad: López Miras o la Policía Nacional? ¿López Miras o el juez? Francisco Lucas — Secretario general PSRM

Desde el Partido Socialista consideran que "el Gobierno de López Miras ha mentido a la ciudadanía", puesto que al conocerse la investigación de la Policía Nacional se aseguró que "no se habían utilizado prótesis caducadas" y aún ahora afirman que "a día de hoy no hay ningún paciente con prótesis caducadas". Sin embargo, desde el Cuerpo se dice lo contrario, que sí se han utilizado en operaciones médicas productos sanitarios caducados, generando un riesgo para la salud pública.

"¿Quién dice la verdad: López Miras o la Policía Nacional? ¿López Miras o el juez? ¿Quién dice la verdad? Que cada uno sabe sus propias conclusiones", manifestó Lucas, que también exigió una vez más la dimisión del consejero de Salud, Francisco Pedreño. "No puede permanecer ni un segundo más en el cargo, tiene que marcharse ya", sentenció.

El también delegado del Gobierno de España en la Región demandó a López Miras "que se ponga en contacto con todos los pacientes afectados, que revise su estado de salud y que sustituya cualquier material que no sea el adecuado". "No puede seguir escondido. Tiene que dar la cara, tiene que comparecer y dar explicaciones", agregó.

El PSRM reclama conocer "cuántos pacientes hay afectados, qué consecuencias ha tenido y si hay algún paciente fallecido".

Los socialistas también solicitaron ayer la comparecencia del presidente regional en la Asamblea Regional y no descarta nuevas acciones en el futuro.

PP: "Lo importante es que no hay pacientes afectados" "Lo verdaderamente importante en todo esto es que no hay pacientes afectados ni prótesis caducadas implantadas", explicó la diputada regional del Partido Popular María del Carmen Ruiz Jódar En este sentido, pidió "responsabilidad y rigor" a la oposición, y a Francisco Lucas en particular, para que "deje de aprovecharse políticamente de este caso de la forma más sucia y rastrera, sin importarle el sufrimiento gratuito que puede causarle a los pacientes con su utilización torticera de este asunto". También le avisó de que “lo que debería de hacer es tener cuidado con el uso que hace de la Delegación del Gobierno" por "si le va a pasar igual que al exfiscal general del Estado". "Hay que dejar que la Policía y los jueces hagan su trabajo con total libertad", agregó la diputada, añadiendo que "no se puede jugar con la tranquilidad de los ciudadanos difundiendo mentiras o afirmaciones que no se corresponden con la realidad clínica constatada por los profesionales sanitarios", ha añadido la diputada.

Podemos denuncia falta de control

Podemos, por su parte, informó este viernes que va a solicitar, "ante la falta de transparencia del Gobierno de López Miras", la intervención de la Alta Inspección Sanitaria del Ministerio de Sanidad con el fin de que llegue "al fondo" de la trama de los 'stents' caducados.

Podemos-IU

El secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, y el secretario de Organización, Ángel Luis Hernández, se trasladaron hasta el Hospital Quirónsalud, en el barrio del Infante de la capital del Segura, para hacer este anuncio. Añadieron que la formación morada va a requerir la ampliación de los trabajos de la Comisión Especial de Investigación sobre derivaciones irregulares del SMS a la sanidad privada.

Egío denunció que las externalizaciones a la sanidad privada se están haciendo "sin ningún tipo de control", puesto que este "entramado corrupto" ha operado al margen de la ley durante cinco años "sin que nadie diera la señal de aviso".

"Hablamos de más de 300 pacientes que habrían recibido ‘stents’ y prótesis caducadas en operaciones cardiovasculares. Se ha puesto en riesgo la vida y la salud de muchísima gente, y por supuesto tiene que haber dimisiones. El Gobierno regional tiene que dar todas las explicaciones, y tiene que haber renuncias, empezando por la del consejero de Salud, Juan José Pedreño", concluyó Egío.