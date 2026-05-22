Casa Real
Así será la agenda de la princesa Leonor en Cartagena, San Javier y Murcia para recibir sus distinciones
La heredera de la Corona visitará el 3 de junio la Asamblea Regional, el Ayuntamiento de San Javier y el Palacio de San Esteban en una mañana institucional
Belén Pardo
La princesa de Asturias recibirá el próximo miércoles 3 de junio la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, la Medalla de Oro y el título de Hija Adoptiva de San Javier, así como la Medalla de Oro de la Región de Murcia, en una agenda institucional que se desarrollará a lo largo de toda la mañana.
Primera parada en la Asamblea Regional
Los actos comenzarán en la Asamblea Regional, en Cartagena, ante los diputados autonómicos y las autoridades que acompañarán a la heredera de la Corona, entre ellas el ministro de Jornada y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.
La presidenta de la Cámara autonómica, Visitación Martínez, será la encargada de entregarle la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, concedida el pasado mes de febrero.
Hija Adoptiva de San Javier
Desde Cartagena, doña Leonor se desplazará a San Javier, donde tendrá lugar el acto de entrega de la Medalla de Oro y del pergamino que la acredita como Hija Adoptiva del municipio.
La distinción será entregada por el alcalde, José Miguel Luengo, en una ceremonia a la que también asistirán el ministro de Jornada, el presidente autonómico y la corporación municipal.
Está previsto que, al igual que ocurrió en 1988 con el entonces príncipe de Asturias, la princesa salude a los vecinos que se congreguen en la plaza de España. La ceremonia se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que ha sido acondicionado para la ocasión.
Recepción en San Esteban
Posteriormente, ya en Murcia, la princesa Leonor recibirá en el Palacio de San Esteban la Medalla de Oro de la Región de Murcia de manos del presidente autonómico, Fernando López Miras.
Al acto asistirán representantes de las principales instituciones murcianas y la jornada concluirá con un cóctel institucional.
Con estas distinciones, la Región de Murcia quiere expresar el vínculo de la futura reina con la comunidad autónoma durante su etapa de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, así como reconocer su compromiso de servicio público.
Referencias a su estancia en la Región
Está previsto, además, que la princesa firme en los libros de honor de las tres instituciones y que, en los discursos que pronuncie a lo largo de la mañana, haga referencia a su estancia en la Región y a algunos de los momentos más significativos vividos durante estos meses de formación en San Javier.
En los primeros días de julio, el rey Felipe VI impondrá a la princesa en la plaza de Armas de la Academia General del Aire y del Espacio la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico. A este mismo lugar volverá en julio de 2027 para recibir el despacho de teniente junto a sus compañeros de la LXXVIII promoción de la AGAE y lanzar, como marca la tradición, la gorra al aire.
La Princesa Leonor recibirá las medallas de oro de la Región y de San Javier el próximo 3 de junio
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