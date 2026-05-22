La Seguridad Social lo confirma: esto es lo que sucede con tu trabajo y tus cotizaciones después de 18 meses de baja

Caer enfermo o sufrir una lesión que te impida trabajar es una situación que nadie espera, pero que le puede ocurrir a cualquiera. En ese momento, saber cómo funciona el sistema de incapacidad temporal de la Seguridad Social puede marcar una gran diferencia. Y no, no es tan complicado como parece.

Lo primero que hay que tener claro es que, una vez concedida la baja médica, el trabajador puede permanecer hasta un máximo de 545 días sin acudir a su puesto. Eso equivale a algo más de 18 meses en los que el empleo queda suspendido, no extinguido. Es decir, nadie te puede echar por estar de baja.

¿Y qué pasa cuando se acaban esos 18 meses?

Aquí es donde muchos trabajadores se pierden. Al agotar el plazo de incapacidad temporal, el empleado debe tomar una decisión entre tres caminos posibles: solicitar la incapacidad permanente, presentar el alta médica o prorrogar la baja. Si no se actúa, la Seguridad Social toma cartas en el asunto y envía directamente una propuesta de incapacidad permanente.

Los expertos recomiendan no apurar hasta el último día, y hay una razón de peso: cuando se agota el plazo máximo, el trabajador deja de cotizar para la Seguridad Social. Actuar con tiempo evita complicaciones innecesarias.

Tres resoluciones posibles para tu expediente

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede resolver una incapacidad temporal prolongada de tres formas distintas. La primera, y más directa, es el reconocimiento de una incapacidad permanente.

La segunda opción es la extinción de la incapacidad temporal con la emisión del alta médica. En este caso, el trabajador recibe tanto un SMS como una carta comunicándole que debe reincorporarse de forma inmediata. Negarse a volver al trabajo sin causa justificada puede acarrear el despido.

Existe, además, una tercera vía menos conocida: la demora de calificación. Con ella, se amplía el período de baja en seis meses adicionales, pudiendo llegar hasta un total de 730 días naturales, es decir, dos años completos.

Los cuatro grados de incapacidad permanente y lo que cobras en cada uno

Si la situación médica no mejora y se reconoce la incapacidad permanente, la Seguridad Social distingue cuatro niveles, cada uno con su correspondiente prestación económica.

El primero es la Incapacidad Permanente Parcial: el trabajador ve reducido su rendimiento en las tareas habituales, pero puede seguir realizándolas. La compensación es un pago único equivalente a 24 mensualidades de su base reguladora, con las retenciones de IRPF correspondientes.

El siguiente escalón es la Incapacidad Permanente Total. Aquí, el trabajador no puede ejercer su profesión habitual, aunque sí podría desempeñar otra diferente. La pensión asciende al 55% de la base reguladora, porcentaje que sube al 75% para los mayores de 55 años.

Más grave aún es la Incapacidad Permanente Absoluta, que impide trabajar en cualquier profesión. En este caso, el afectado recibe una pensión vitalicia equivalente al 100% de su salario bruto, además de quedar exento del pago del IRPF.

Por último, la situación más severa es la Gran Invalidez, que se da cuando el trabajador no solo no puede trabajar, sino que tampoco puede valerse por sí mismo en su día a día. La pensión es igualmente del 100% de la base reguladora, a la que se suma un complemento de hasta el 45% del salario mínimo interprofesional, también libre de IRPF.

¿Qué documentos necesitas para pedir la baja?

Solicitar la prestación por incapacidad temporal no requiere una documentación excesiva, pero sí es importante tenerla bien preparada. Será necesario presentar el formulario oficial de solicitud (disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social), el DNI, NIE o pasaporte, y los partes médicos: el de baja, los de confirmación y, cuando corresponda, el de alta.

Dependiendo de la situación laboral, habrá que añadir documentación adicional. Los trabajadores por cuenta ajena deberán aportar el certificado de empresa, mientras que los autónomos tendrán que presentar la declaración de situación de actividad u otros documentos específicos según su régimen de cotización. Si se solicita el pago directo de la prestación, también será necesario incluir los formularios de comunicación de datos del IRPF.

¿Cómo valora el INSS tu situación?

A través de su inspección médica, el INSS analiza los partes médicos y los reconocimientos realizados durante el proceso. Entre otros aspectos, se tienen en cuenta el diagnóstico, la ocupación del trabajador y la duración estimada de la baja. Para ello, el sistema se apoya en protocolos y tablas orientativas que ponderan la patología, la edad y el tipo de trabajo a la hora de establecer plazos y seguimiento.

¿Hay un plazo para solicitar la baja?

Técnicamente, no. La incapacidad temporal no se solicita como una prestación independiente: se inicia en el momento en que un médico emite el parte de baja, ya sea por enfermedad común, enfermedad profesional o accidente, laboral o no. Es el parte médico el que abre el proceso, sin necesidad de cumplir ningún plazo previo.