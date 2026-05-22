Salud activa la vacunación urgente contra el sarampión tras la presencia de una paciente infectada en Urgencias de la Arrixaca

La Consejería de Salud ya está comenzando a vacunar de sarampión en la Región de Murcia a aquellas personas que no hayan recibido o no hayan pasado todavía esta infección después de haber detectado al menos 8 casos en los últimos días. Además, ha activado un protocolo de seguimiento después de que una paciente que dio positivo estuviese la pasada semana en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Muchos de los pacientes que acudieron el mismo día que la infectada a Urgencias están siendo ahora llamados por Salud Pública para recomendarles la vacunación y evaluar posibles exposiciones al virus, según pudo saber este periódico.

A aquellos a los que no consta que estén inmunizados dentro de la base de datos sanitaria o no recuerden si recibieron la vacuna, les recomiendan acudir de forma urgente a su centro de salud para recibir la dosis de la triple vírica, que incluye la protección frente al sarampión. Los primeros casos detectados hace unas semanas en Alcantarilla hicieron saltar las alarmas hasta el punto de que desde Salud Pública tuvo que considerar oficialmente la situación como un brote cuando se diagnosticaron los primeros tres casos.

El Servicio de Epidemiología de la Consejería sigue investigando el origen del brote de acuerdo con el protocolo de actuación de la Red Nacional De Vigilancia Epidemiológica. "Este trabajo se realiza para prevenir la aparición de nuevos casos mediante estudio de contactos, proteger a las personas más vulnerables y determinar el origen del brote, todavía desconocido".

Eficacia superior al 95%

El director general de Salud Pública y Adicciones, Jesús Guillén, tuvo que salir en una comparecencia la pasada semana a recordar la importancia de la vacunación, con una eficacia muy alta (de entre el 95 y 97%), llamando a la población a inmunizarse.

"Aquellas personas que no se han vacunado por distintas circunstancias lo que tienen que hacer es ir a sus servicios sanitarios y pedir que se les vacune", recomendó Guillén.

Los síntomas pueden comenzar a aparecer tras un largo periodo de incubación, advierten

Ahora, Salud Pública está trasladando recomendaciones y síntomas a vigilar durante los próximos días, ya que al ser una enfermedad de larga incubación, el sarampión puede comenzar a 'dar la cara' semanas después. Los profesionales insisten en que en caso de que necesiten acudir a centros sanitarios vayan con mascarilla.

Entre los síntomas figuran fiebres superiores a 38,5 grados acompañada de las erupciones rojizas en la piel (exantema maculopapular), tos intensa, mucosidad o lagrimeo ocular (coincidiendo justo estas semanas con la explosión de casos y síntomas relacionados con la alergia primaveral).

Para evitar el contagio, la Consejería de Salud insiste en que es importante "haber recibido al menos una dosis de vacuna a lo largo de la vida, salvo que se tenga constancia de haber pasado la enfermedad, lo que confiere una inmunidad duradera".

Por ese motivo se recomienda que si una persona presenta este exantema y fiebre alta, se dirija a los servicios asistenciales protegiéndose con una mascarilla para que valoren si es sarampión. "Es especialmente importante que los no vacunados se protejan, por lo que las personas no inmunizadas pueden solicitar la vacuna del sarampión en su centro de salud", sostienen.