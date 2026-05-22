Reconocimiento
La Princesa Leonor recibirá las medallas de oro de la Región y de San Javier el próximo 3 de junio
La heredera al trono español será condecorada con la Medalla de Oro de la Villa y nombrada Hija Adoptiva del municipio ribereño, donde cursa su formación militar
E.P.
La Princesa Leonor realizará una visita a la Región de Murcia el próximo 3 de junio para recibir la máxima distinción tanto de la región como de San Javier, donde actualmente se encuentra realizando su último curso de formación militar en la Academia del Ejército del Aire y del Espacio, según ha anunciado Zarzuela.
En concreto, está previsto que la Princesa de Asturias reciba la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción que otorga la comunidad que preside Fernando López Miras, así como la Medalla de Oro de la Asamblea regional.
Tras ello, se desplazará a San Javier, en cuyo ayuntamiento recibirá la Medalla de Oro de la Villa y será nombrada Hija Adoptiva del municipio.
Esta visita oficial de la heredera al trono a Murcia se producirá unas semanas antes de que complete en San Javier los tres años de formación castrense que la han llevado a pasar sucesivamente por las academias del Ejército de Tierra, de la Armada y ahora del Ejército del Aire.
Con estos reconocimientos de la comunidad y la localidad en la que ha realizado el último curso de dicha instrucción, Murcia y San Javier siguen los pasos de lo realizado ya por Aragón y Zaragoza así como de Galicia y Marín.
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