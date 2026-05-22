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Los médicos vuelven hoy a las calles tras una semana de huelga

Partirán a las 9.30 horas del Colegio Oficial de Médicos de Murcia hacia la Consejería de Salud

Los médicos reclaman mejoras laborales y una representación específica del colectivo médico en las negociaciones laborales

Los médicos reclaman mejoras laborales y una representación específica del colectivo médico en las negociaciones laborales / Juan Carlos Caval

L.O.

La Asociación Avanza Médica ha convocado para hoy una manifestación en Murcia como culminación a las jornadas de la huelga autonómica de médicos y facultativos en la Región de Murcia fijada entre los días 18 y 22 de mayo, coincidiendo con la ya convocada a nivel nacional, para reclamar mejoras laborales y una representación específica del colectivo médico en las negociaciones laborales. La manifestación partirá a las 9.30 horas desde el Colegio Oficial de Médicos de Murcia hacia la Consejería de Salud.

Las organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a médicos, sanitarios, estudiantes, pacientes y ciudadanía para participar en una movilización que consideran «clave para el futuro de la sanidad pública».

Según ha informado Avanza Médica en un comunicado, la convocatoria cuenta también con la participación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y la Asociación MIR España (AME), además de estar abierta a sindicatos y asociaciones sanitarias de la comunidad autónoma. La protesta se desarrollará bajo el lema «Sin médicos no hay sanidad. Estatuto Propio».

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La organización asegura que el colectivo médico atraviesa una situación «insostenible» debido a la sobrecarga asistencial, las jornadas prolongadas y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

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