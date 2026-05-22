Los médicos protestan frente a la Consejería de Salud para reivindicar "unas condiciones laborales dignas"

Los médicos volvieron a salir a la calle en una manifestación que se extendía desde el Colegio Oficial de Médicos de Murcia hasta la Consejería de Salud. Esta concentración pone fin a la semana de huelga autonómica de los facultativos de este mes de mayo.

Desde las nueve y media de la mañana, se congregaba el colectivo congregado por la Asociación Avanza Médica, en una convocatoria de manifestación en la que también participaba la asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y la Asociación Mir España (AME), bajo el lema: 'Sin médicos no hay sanidad. Estatuto Propio'.

Los facultativos de la Región volvieron a denunciar su "situación insostenible" y reivindicar "mejoras urgentes en las condiciones laborales del personal sanitario, así como medidas que permitan garantizar la sostenibilidad y calidad de la sanidad pública". Lo que ha llevado a los médicos a esta situación límite señalan que es "la sobrecarga asistencial, las jornadas prolongadas, la falta de conciliación y la ausencia de una representación específica del colectivo médico en los procesos de negociación laboral".

"Profesionales agotados"

Desde Avanza Médica denuncian que "no se puede sostener una sanidad moderna sobre profesionales agotados". La asociación recordó en la protesta que "las guardias equivalen a trabajo" y que "miles de médicos continúan realizando jornadas prolongadas y guardias obligatorias que, en muchos casos, dificultan el cumplimiento efectivo de los tiempos de descanso y conciliación recomendados por la normativa europea y los estándares actuales de salud laboral".

Entre las soluciones que el colectivo médico defiende para aliviar esta situación se incluye equiparar la jornada laboral con la del resto de grupos profesionales, poner fin a la obligación de realizar guardias de 24 horas como forma ordinaria de cobertura asistencial y disponer de plantillas suficientes y dimensionadas sin dar por asumida la sobrecarga de los médicos. Además, en la manifestación defendieron "un estatuto del médico para salvar la sanidad"

El final de la protesta frente a la Consejería de Salud, a la que los médicos manifestantes llegaron en torno a las diez de la mañana, volvía a poner a la Comunidad en el punto de mira de las protestas de los facultativos. Desde Avanza Médica señalan que "la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud, hasta el momento, han ignorado las consecuencias que suponen las jornadas de huelga para pacientes- a los que utiliza como escudo- y para sus médicos".

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Asimismo, denuncian que "no han convocado, hasta ahora, al comité de huelga ni ha expresado su voluntad de buscar soluciones que pongan fin a esta situación insostenible a la vista de toda la sociedad". Mientras recuerdan que "en otras comunidades autónomas, ya han tomado la iniciativa".