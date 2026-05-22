La inesperada conexión con Murcia del empresario que desafía a Florentino Pérez por el Real Madrid

Hasta hace apenas unos días, Enrique Riquelme era un nombre casi desconocido para la mayoría de los españoles. Hoy es el hombre que puede obligar a Florentino Pérez a someterse a las urnas por primera vez en dos décadas.

El alicantino de Cox (1989), fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox y dueño de los activos de Abengoa, sacudió el madridismo con su candidatura a presidir el club blanco. Pero lo que pocos saben es que su historia con el Real Madrid, y con Murcia, viene de mucho más atrás de lo que parece.

Fue en el programa 'El Chiringuito de Jugones', de Josep Pedrerol, donde se recordó este martes uno de los datos más llamativos de su biografía. El periodista Iñaki Cano lo dejó caer sin rodeos ante las cámaras: "El padre de Enrique Riquelme era el presidente de las peñas madridistas de Murcia y de Alicante".

Una frase que no solo explica la devoción madridista del empresario, sino que traza un vínculo directo entre su familia y la Región. Y ese vínculo no se queda en el fútbol.

Un apellido con raíces en la Vega Baja y negocios en Murcia

El padre, Enrique Riquelme de la Torre (conocido en la zona como Enrique 'El Cantero'), es un empresario consolidado en la Vega Baja alicantina que durante décadas extendió sus negocios al otro lado de la frontera provincial.

Parkings y gasolineras en la Región de Murcia, una cantera en Abanilla explotada a través de la sociedad Áridos El Cantón S.A., y plantas de producción de hormigón en localidades de la provincia de Alicante limítrofes con Murcia: ese es el mapa de un empresario que conoce bien este territorio. Todo bajo el paraguas de Empresas del Sol, el grupo que fundó en 1988 y desde el que ha construido un patrimonio ligado al sector inmobiliario y agroalimentario.

El fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, Enrique Riquelme, habla durante un foro, en Ciudad de México (México). / EFE / Sáshenka Gutiérrez

De las peñas al Santiago Bernabéu

La conexión madridista del padre no se limitó a presidir las peñas de Murcia y Alicante. Enrique 'El Cantero' dio un paso más y formó parte de la directiva de Ramón Calderón entre 2006 y 2009, precisamente en las últimas elecciones con candidatos en liza que vivió el club, cuando Calderón se impuso a otros cuatro aspirantes.

Ahora, casi dos décadas después, es su hijo quien quiere escribir el siguiente capítulo de esa historia. Con 34 años, 160 millones de patrimonio personal según el ranking anual de El Mundo y una carrera empresarial forjada en Brasil, Panamá, Guatemala y una docena de países más, Enrique Riquelme 'junior' aspira a lo que su padre solo pudo ver desde dentro de una directiva.

"Todo en la vida cambia de ciclo"

El propio Riquelme reconoció en una de sus últimas apariciones públicas que los tiempos se han acelerado. "Llevamos tiempo trabajando una estrategia para 2028. Se han adelantado tres años", confesó, en lo que sonó a un reconocimiento implícito de que fue Florentino Pérez quien forzó su aparición en escena antes de lo previsto, al referirse a él en rueda de prensa con guiños como "el del acento mexicano" o "el que habla con las eléctricas".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; y Enrique Riquelme, quien aspira a convertirse a candidato de la presidencia del club blanco. / AGENCIAS

Sobre el actual presidente fue respetuoso, pero inequívoco: "Como empresario y presidente ha hecho el mejor Madrid del que hemos disfrutado todos. Pero todo en la vida cambia de ciclo".

El plazo para presentar candidaturas se cierra el próximo sábado, 23 de mayo. Si Riquelme supera el filtro del aval (187 millones respaldados por patrimonio personal, una exigencia estatutaria aprobada en 2012) los aproximadamente 98.000 socios con derecho a voto del Real Madrid podrían acudir a las urnas en torno al 7 de junio.

Abengoa y los submarinos de Cartagena

La actualidad de Riquelme no se agota en el fútbol. Su reciente adquisición de los activos de Abengoa ha puesto sobre la mesa otro asunto con sabor murciano: una filial de la multinacional andaluza está desarrollando la pila de combustible que debe equipar los submarinos S-80 que Navantia construye en Cartagena. El Ministerio de Defensa tiene aún la última palabra sobre si ese proyecto continúa en manos del nuevo propietario.

Un detalle que recuerda que Enrique Riquelme, el hombre que creció viendo las gasolineras de su padre a caballo entre Alicante y Murcia, tiene ahora decisiones pendientes que van mucho más allá del Santiago Bernabéu.