El Gobierno regional critica la "insuficiente" dotación del Ministerio para salud mental y cuidados de enfermería

El Gobierno regional critica la "insuficiente financiación del Ministerio de Sanidad para abordar la salud mental y los cuidados de enfermería en la Región", según defendió el consejero de Salud, Juan José Pedreño, al término de la reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada hoy.

Pedreño expuso que "en materia de salud mental solo recibiremos cerca de 1,4 millones para gastos corrientes e inversiones, lo que pone de manifiesto la insuficiencia del crédito". El importe total para todas las comunidades es de 39 millones de euros para el ejercicio presupuestario 2026, según la Comunidad.

La atención a la salud mental "ha experimentado en los últimos años un incremento de demanda asistencial que desde la Región hemos respondido con la creación de una Dirección General específica y el desarrollo de la estrategia de salud mental para dotarla de más y mejores medios, pero desde el Ministerio no hemos obtenido la misma implicación para respaldar este trabajo", lamentó Pedreño.

En este sentido, Pedreño resaltó "el trato injusto que el sistema de financiación del Gobierno de España dispensa a la Región, y que también venimos denunciando sistemáticamente ante el Ministerio de Sanidad".

En la reunión, indica la Comunidad que también se analizaron los criterios objetivos de distribución y el reparto de fondos en materia de prevención del suicidio, apartado al que se asigna a la Región la cantidad de 638.493 euros, de un importe total de 17,8 millones para el ejercicio presupuestario 2026 en todo el país.

El tercer punto del orden del día de la reunión correspondió al reparto y distribución territorial de los créditos que van a gestionar por las comunidades autónomas para el Marco Estratégico para Cuidados de Enfermería (MECE), por un importe de 960.000 euros, de los que la Región recibirá 60.000 euros para un plazo de dos años.

El consejero expuso que "este acuerdo permite a la Región avanzar en un aspecto clave como es asignar los cuidados de enfermería según la complejidad real de los pacientes y nos coloca como una comunidad activa en el desarrollo del modelo nacional, pero de nuevo tenemos que señalar la insuficiencia del crédito asignado a este proyecto para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Marco Estratégico".

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Por último, en el apartado de ruegos y preguntas "se ha pedido explicaciones a la ministra acerca de la séptima huelga de facultativos, que está generando conflictos y cancelaciones y afectando a los pacientes por su incompetencia para establecer un diálogo con los médicos y recoger sus reivindicaciones justas en cuanto a un Estatuto Marco y sus condiciones laborales", concluyó el consejero.