La excelencia empresarial brilla durante la Noche de la Economía Murciana en San Javier

La Cámara de Comercio de Murcia entregó este jueves sus Premios Cámara correspondientes a 2025 en el transcurso de la Noche de la Economía Murcia en el Teatro de Invierno de San Javier. Los Premios Cámara 2025, que reconocen y ponen en valor la excelencia de la actividad empresarial de la Región en diferentes ámbitos, recaían esta edición en Vidal Golosinas (Expansión internacional), Cammmpillo (Comercio selecto), 40 Aniversario del UCAM Murcia, CB (Desarrollo turístico), OdinS (Innovación y desarrollo tecnológico) y José María Albarracín (Trayectoria profesional). Estos premios, los más antiguos del mundo empresarial en la Región, reconocen y ponen en valor la excelencia de la actividad empresarial de la Región en diferentes ámbitos.

Además, se concedieron dos emotivas menciones: una a título póstumo para José Fuertes Fernández por su liderazgo al frente del Grupo Fuertes, unido a su cercanía y compromiso con la Región de Murcia; y una segunda a Alberto Martínez Ramos, emprendedor que impulsa con Limbium Makers un proyecto innovador de prótesis biónicas impresas en 3D.

La cita congregó en el Teatro de Invierno de San Javier a unos 300 representantes del mundo empresarial, político, académico y social de la Región, contando con la asistencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; o el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, entre otras muchas autoridades.

En su intervención, Miryam Fuertes, presidenta de la Cámara, destacó el valor de la figura del empresario como motor esencial del desarrollo social y económico de la Región, "por su capacidad de esfuerzo, riesgo, generación de empleo y compromiso con el territorio. Apoyar a las empresas debería entenderse como una apuesta inteligente de país porque, cuando a una empresa le va bien, mejora la vida de muchas personas, y no solo en lo económico".

Miryam Fuertes reivindica un gran pacto regional por la financiación, el agua y las infraestructuras

Palanca de impulso

En este contexto, reivindicó el trabajo de la Cámara de Comercio de Murcia como entidad de apoyo permanente a las empresas, acompañándolas en ámbitos como la internacionalización, la digitalización, la formación, el emprendimiento y la apertura de nuevos mercados.

Su intervención también incluyó un llamamiento a alcanzar un gran pacto regional "que una a instituciones, sociedad civil, empresarios y fuerzas políticas para defender conjuntamente las principales prioridades estratégicas de la Región: una financiación justa, el agua y el desarrollo de infraestructuras".

Por otra parte, la presidenta de la entidad también alertó sobre dos problemas que amenazan la competitividad regional y que refleja el Índice de Confianza Empresarial: el aumento del absentismo laboral y la escasez de personal cualificado. Advirtió de las consecuencias económicas y sociales de ambos fenómenos y apeló a la colaboración entre administraciones, empresas y sistema educativo para adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral y garantizar que el talento pueda desarrollarse en la Región de Murcia.

Finalmente, y en el apartado de entrega de premios, la presidenta de la Cámara destacó que los Premios Cámara suponen un reconocimiento "al esfuerzo, la constancia y la innovación de nuestras empresas, quienes, con trabajo diario, están escribiendo el futuro económico de esta Región".