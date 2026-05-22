La Comunidad se personará como parte perjudicada en el fraude de las prótesis del SMS

La Comunidad Autónoma se personará como parte perjudicada en la trama de las prótesis que ha supuesto un fraude económico de casi siete millones de euros y por el que ya hay once detenidos y otras dos personas investigadas, aunque la investigación sigue abierta desde que la propia Inspección de Centros Sanitarios de la Consejería de Salud alertara a la Fiscalía en el año 2024.

Desde Salud ya venían insistiendo en que llegarán "hasta el final" y que utilizarán todas las vías judiciales necesarias para que se restituya la totalidad de la cuantía económica defraudada -ya se habría recuperado una parte- en una trama que "hacía prácticamente indetectable" este fraude.

La red investigada utilizaba productos sanitarios fuera del catálogo del SMS y fijaba por ellos precios muy elevados, inflando las facturas y los supuestos materiales utilizados en las intervenciones. Sin embargo, este material, de una empresa valenciana, estaría aceptado por la Agencia Española del Medicamento y autorizado en el catálogo de otra Comunidad Autónoma, por lo que no tendría que ser defectuoso, detallan fuentes sanitarias, que envían un mensaje de tranquilidad tanto a los pacientes operados en el centro concertado como a los usuarios del SMS.

Estas fuentes aseguran que aun así se ha hecho un seguimiento a los casi cuatrocientos pacientes operados por uno de los cirujanos detenidos y que este jueves pasaba a disposición judicial investigado por cinco delitos. En ninguno de estos casos, aseguran las fuentes, se ha detectado una complicación derivada de una prótesis caducada y se mantiene abierto un seguimiento para analizar cada uno de los casos en una investigación que podría finalizar este verano.

Mientras continúa la investigación judicial, desde la Consejería de Salud también se han tomado medidas en el sistema de facturación, aunque no ha trascendido si hay funcionarios apartados de los departamentos implicados en esta trama, que las fuentes sanitarias califican de "puramente económica", ya que no ha tenido consecuencias, aseguran, en los pacientes.