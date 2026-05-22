Comisiones Obreras asegura que Murcia "desmonta el bulo" del absentismo: "El 34% de las bajas duran menos de tres días y no tienen coste"

"Murcia desmonta el bulo del absentismo laboral: a nivel nacional, el 38% de las bajas duran menos de tres días y no tienen coste; en la Región, el porcentaje es del 34%". Es lo que aseguran desde Comisiones Obreras en la Comunidad murciana, que presentó este viernes en Murcia el informe 'Ni un día menos', el cual está "basado en estadísticas públicas de las últimas dos décadas, tanto del Ministerio como del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la AIReF, Eurostat y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región, y Carlos Bravo, secretario confederal de Política Pública y Protección Social de CCOO, fueron los encargados de presentar el documento de un sindicato pide que se ponga en marcha un plan de choque en el Servicio Murciano de Salud (SMS) y rechaza derivar el control de las contingencias comunes a las mutuas "por claro conflicto de intereses".

La salud mental, el estrés laboral o las dificultades para conciliar vida personal y empleo pasan factura. Cabe recordar que España registra cada día cerca de 1,6 millones de trabajadores ausentes de sus puestos. Detrás del fenómeno ya no están solo las enfermedades comunes: los expertos apuntan al burnout, la ansiedad y las cargas familiares como algunos de los factores que más están impulsando las bajas laborales.

El absentismo laboral ha dejado de ser únicamente un problema de productividad para convertirse en uno de los grandes desafíos del mercado laboral español, también en la Región. En el país, las ausencias al trabajo alcanzaron niveles récord en 2025 y ya generan un impacto económico superior a los 45.000 millones de euros anuales.

"Incidencia ligeramente más baja"

Según Comisiones Obreras, "los datos comparados de incidencia y duración media de las prestaciones de incapacidad temporal (IT) de contingencia común en 2025 confirman que no hay ningún territorio en el que se registre una utilización generalizada que pueda considerarse como abusiva de la prestación; esto es, donde se registre un nivel de incidencia significativamente alto al mismo tiempo que duraciones de las prestaciones igualmente elevadas".

"Al contrario, la utilización que se hace de la IT responde en todos los casos a un patrón de equilibrio, de manera que en aquellos territorios en los que se registra una mayor incidencia, la duración de los procesos es inferior (y viceversa). Este fenómeno de utilización racional de la prestación se registra de forma tradicional en el sistema, incluso antes de la covid", destaca el sindicato.

En el caso de la Comunidad de Murcia, "también se cumple un comportamiento ajustado a este perfil", dado que "se aprecia un alineamiento muy estrecho con la situación que registra el conjunto del sistema en los principales indicadores, solo con ligeras diferencias". "En el caso de Murcia se registra una incidencia ligeramente más baja que la del conjunto del sistema y una duración media ligeramente superior", concreta la organización.

En este sentido, insiste en que "el indicador de incidencia en Murcia (número de nuevos procesos registrados por cada mil personas trabajadoras protegidas) es claramente más bajo que el que se registra en el conjunto del sistema". Esta menor incidencia es, además, un rasgo que se mantiene inalterado durante todo el periodo de tiempo observado desde hace casi dos décadas.

Menos bajas, más largas

Respondiendo al perfil medio que se registra en el conjunto del sistema de Seguridad Social, la menor incidencia de procesos de IT que se registran en Murcia compensa el hecho de que la duración media de las mismas sea superior respecto de la misma referencia.

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En cualquier caso, "la Comunidad de Murcia registra un comportamiento en la utilización de la IT estrechamente alineado con el perfil medio del conjunto del sistema de Seguridad Social. De modo que las conclusiones apuntadas en el informe general de CC OO tienen plena vigencia también para el caso de Murcia", subraya este colectivo.