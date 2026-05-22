El chef italiano Fabio Morisi pone el broche de oro al ciclo ‘Tres miradas, un Mediterráneo’

La más auténtica tradición italiana sostuvo este miércoles un diálogo culinario único con el producto local, la proximidad y la sostenibilidad durante el evento que, bajo el lema ‘Italia Km Zero’, puso fin al ciclo gastronómico ‘Tres miradas, un Mediterráneo’, organizado en il Palco por Las Colinas Golf & Country Club con motivo de su 15º aniversario.

Italia, seña de identidad del emblemático restaurante de Las Colinas Golf, tenía que estar especialmente presente en el cierre de este ciclo. Con tal motivo, Fabio Morisi, reconocido chef asesor gastronómico italiano y colaborador habitual de il Palco, presentó junto al chef anfitrión, José Dolera, un menú degustación diseñado de manera exclusiva para la ocasión.

Los comensales pudieron disfrutar durante la velada de una selecta variedad de platos de origen italiano que, al mismo tiempo que conservaban su identidad y tradición, fueron elaborados con ingredientes mediterráneos de proximidad.

Cannolo siciliano con ricotta de oveja, chocolate negro y pistacho. / La Opinión

“Cuando hay pasión y oficio, no hay fronteras. En este entorno único, rodeado de un equipo de grandes profesionales, hemos logrado que Italia se sienta viva, cercana y auténtica. Para mí, esta experiencia es la culminación de un viaje: traer la esencia de la región de Emilia-Romaña a un concepto sostenible donde el producto es el rey. Somos buena gente porque cocinamos con la memoria puesta atrás, pero miramos siempre hacia adelante”, señaló el chef Fabio Morisi.

Por su parte, el chef de Las Colinas Golf & Country Club, José Dolera, coincidió con Morisi en esa unión entre Italia y la Costa Blanca existente en il Palco. “En particular, anoche nos propusimos rendir un sentido homenaje a la cultura gastronómica mediterránea con un menú que mostrara lo mejor de la tradición italiana con productos de nuestro territorio de máxima frescura y calidad. Y el resultado fue una experiencia exclusiva y memorable”, aseguró.

El menú consistió en un crema de mascarpone con verduras de la huerta; pappa al pomodoro con tomate del campo de Cartagena, stracciatella y pesto genovés; fiore di carciofo, alcachofa, guanciale y pecorino romano; cappellaccio relleno de ragù blanco, foie gras, colmenillas y queso Kinara al tartufo; risotto alla Parmigiana, Parmigiano Reggiano y gamba roja de Dénia; orata alla norma, dorada, berenjena, con tomate siciliano y ricotta salata; coda di bue alla vaccinara, estofado de rabo de buey con crema de patata; sorbete de fresa con Ferrari Maximum Rosé y albahaca y cannolo siciliano con ricotta de oveja, chocolate negro y pistacho. Todo ello maridado con una carta de vinos DOC cuidadosamente seleccionados.

Primeros chefs para celebrar el 15 aniversario

La trilogía de alta cocina ‘Tres miradas, un Mediterráneo’ se inició en marzo con la participación de Ferdinando Bernardi, chef del restaurante Casa Bernardi, reconocido con una estrella Michelin. Tras esta primera cita gastronómica tuvo lugar en abril el encuentro a cuatro manos protagonizado por José Dolera y Alejandro Ibáñez, chef del restaurante Barahonda, poseedor de una estrella Michelin y dos soles Repsol. El cierre del ciclo lo protagonizaron anoche Fabio Morisi y José Dolera con su innovador menú de raíces italianas.

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“Con este ciclo hemos querido ofrecer una vivencia gastronómica que conectara tradición y vanguardia con elementos muy arraigados al territorio, y que fuera capaz de emocionar y sorprender con cada plato. Una iniciativa sin duda muy especial, ligada a las actividades del 15 aniversario, que nos alegra haya tenido tan magnífica aceptación. Su éxito nos anima a seguir innovando y ofreciendo una oferta culinaria de máxima calidad y autenticidad”, añadióel director de Food & Beverage de Las Colinas Golf & Country Club, Gabriele Wüthrich.