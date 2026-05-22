Un centenar de funcionarios de prisiones protesta en Murcia contra "el autoritarismo" del director del penal de Campos del Río

Un centenar de funcionarios de prisiones se concentraban este viernes por la mañana en la puerta de la Delegación del Gobierno en Murcia para denunciar el trato vejatorio del director de la cárcel de Campos del Río. Los sindicatos, que reclaman el cese del máximo responsable del penal por sus modos "humillantes" para con los trabajadores, habrían querido verse con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, pero este se encontraba en la toma de posesión de la primera alcaldesa de Murcia.

La movilización fue convocada y apoyada por las organizaciones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), Comisiones Obreras, USO y la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias y Unión General de Trabajadores (ACAIP-UGT).

Al concluir la acción, se movilizaron a las dependencias de la Delegación del Gobierno en Alfonso X (al edificio de usos múltiples), para solicitar formalmente y por escrito ser recibidos por Francisco Lucas para exponerles lo que está pasando. Esperan que el delegado no haga oídos sordos y se reúna pronto con ellos.

Los afectados subrayan que llevan "demasiado tiempo soportando una gestión basada en la presión, el desprecio y el autoritarismo", al tiempo que consideran “incomprensible” que el responsable del centro continúe ocupando un puesto de libre designación tras una década al frente de la prisión y múltiples conflictos acumulados.

El caldo de cultivo de esta protesta fue un episodio (acontecido en abril) en el cual, según denunciaron ya en su momento las organizaciones sindicales, el director de la prisión reprendió a una funcionaria, tras una intervención para reducir a un interno armado con un pincho carcelario, y le dijo: "¿Tú que eres, una 'Super Woman'?"

"Los hechos ya han sido denunciados ante el Juzgado y la Inspección Penitenciaria", recuerdan los sindicatos, que anuncian que están preparando "nuevas acciones ante el Defensor del Pueblo y el Instituto de la Mujer", puesto que consideran que fue un "trato vejatorio, intimidatorio y machista".

Con esta concentración, las organizaciones sindicales quieren lanzar "un mensaje claro a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio del Interior", mensaje que dice que "no vamos a tolerar ni un día más de abusos contra la plantilla de Murcia II", esto es, del penal de Campos del Río, donde se vive, aseguran, un "clima de miedo y represalias".