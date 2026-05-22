Arrancan las obras para eliminar un tramo que concentra accidentes en la vía entre Moratalla y Caravaca

El Gobierno regional ha iniciado las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera RM-715, entre Moratalla y Caravaca de la Cruz, una actuación que permitirá eliminar un tramo de alta concentración de accidentes (TAC) de esta vía y reforzar las condiciones de circulación en uno de los principales accesos del Noroeste, según ha informado la Comunidad.

Las obras se desarrollarán en dos puntos concretos de la RM-715. El primero corresponde al tramo entre Moratalla y la intersección con la carretera RM-B36, en el punto kilométrico 6,300, donde hay una curva muy cerrada al final de una recta.

La actuación consistirá en mejorar los radios de giro y los carriles de cambio de velocidad para facilitar una incorporación más segura. El objetivo es suavizar el trazado de la curva para mejorar la visibilidad de la intersección y reforzar la seguridad vial.

El segundo tramo de actuación se localiza en el punto kilométrico 7,500, donde se acondicionará una curva y contracurva de radios reducidos para mejorar su trazado. Esta zona está catalogada como TAC y su remodelación permitirá adaptar el trazado a las condiciones de una carretera convencional, mejorando notablemente la visibilidad, la comodidad de la conducción y la seguridad vial.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha visitado este viernes junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, el inicio de los trabajos y ha subrayado que "esta intervención responde a una prioridad del Gobierno regional, que es actuar sobre los puntos donde se concentra mayor riesgo y donde la mejora de la infraestructura tiene un impacto directo en la seguridad de los conductores".

García Montoro ha explicado que la actuación cuenta con una inversión superior a 1,3 millones de euros y beneficiará a los cerca de 1,4 millones de usuarios que circulan anualmente por el tramo donde se realiza la intervención, según ha informado la Comunidad.

"El Gobierno regional continúa reforzando las inversiones en conservación y seguridad vial en la red autonómica, con "actuaciones dirigidas a renovar infraestructuras estratégicas para garantizar desplazamientos más seguros, facilitar la conexión entre municipios y contribuir al desarrollo de los territorios del interior", ha aseverado.