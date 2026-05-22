Antelo y Martínez reclaman desbloquear la Ley de Vivienda tras reunirse con empresas de la Región

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez han visitado hoy la Feria de la Vivienda celebrada en Madrid para mostrar su apoyo a las empresas promotoras y constructoras de la Región de Murcia, donde han constatado una preocupación común en todo el sector: "la necesidad urgente de desbloquear y aprobar una nueva Ley de Vivienda que permita aumentar la oferta disponible", señalan en un comunicado emitido este viernes.

Durante la jornada, ambos diputados han mantenido encuentros con representantes de distintas empresas del sector inmobiliario y de la construcción, quienes les han trasladado “la urgencia de sacar adelante una ley que permita poner más vivienda en el mercado y responder a la enorme demanda existente”

.“Todas las empresas nos dicen exactamente lo mismo: hace falta más vivienda y para eso es imprescindible liberalizar el suelo y agilizar los mecanismos que permitan construir más y mejor”, han señalado. Asimismo, han defendido la necesidad de incorporar medidas como las primas de edificabilidad “tan importantes para facilitar que cada vez más jóvenes y familias puedan acceder a una vivienda digna”, insistiendo en que “la peor vivienda es la que no se construye”. A

ntelo y Martínez han reclamado al Gobierno regional que impulse de manera inmediata la tramitación de la Ley de Vivienda y han pedido directamente al Partido Popular “que no se deje bloquear por VOX y que no se sume al bloqueo político que está impidiendo avanzar una norma fundamental para el futuro de la Región de Murcia”. “Le pedimos al Partido Popular que lleve ya la Ley de Vivienda al Consejo de Gobierno para que posteriormente pueda iniciar su tramitación en la Asamblea Regional y no se sume al bloqueo de VOX.

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La Región de Murcia no puede seguir perdiendo oportunidades mientras miles de personas tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda”, han afirmado. Finalmente, ambos diputados han reiterado su compromiso con “todas aquellas medidas que permitan aumentar la oferta de vivienda, reducir precios y facilitar el acceso especialmente a los jóvenes y a las clases medias”, asegurando que seguirán trabajando “para eliminar trabas ideológicas y administrativas que impiden construir más vivienda en la Región de Murcia”.