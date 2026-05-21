El SMS oferta 455 nombramientos: consulta las plazas por especialidad

El Servicio Murciano de Salud (SMS) prepara la incorporación de 455 profesionales en distintas categorías para reforzar la asistencia sanitaria en la Región de Murcia, especialmente en Atención Primaria, urgencias, Atención Especializada y Salud Mental.

Coincidiendo con el fin de la formación especializada de los residentes, la Dirección General de Recursos Humanos del SMS ha convocado los correspondientes procedimientos de urgencia de las bolsas de trabajo para que quienes acaban esta etapa, se puedan inscribir en estas bolsas y optar así a los nombramientos que se precisen.

En este sentido, está previsto publicar en el portal Murciasalud en los próximos días la oferta de nombramientos de cada una de las categorías. Así, la oferta elaborada prevé un total de 455 nombramientos para todas las categorías y de distinta naturaleza.

En el caso de Atención Primaria se ofrecen 147 nombramientos, de los que 50 son para Pediatría y 97 para médicos de Familia. De estos últimos, 60 se corresponden con plazas vacantes. El resto, son nombramientos de sustitución o refuerzo.

En cuanto a las urgencias de Atención Primaria se ofrecen 26 nombramientos, de los que 19 son vacantes en distintos SUAP y para las urgencias de Atención Especializada se ofrecen un total de 65 nombramientos, de los cuales 21 son por programas, 37 por acumulación de tareas y el resto de sustitución o alguna vacante.

En el ámbito de Atención Especializada, se ofrece un total de 265 nombramientos, de los que 19 se corresponden con vacantes, 57 por programas y el resto de sustitución o por acumulación de tareas.

Por último, en la red de Salud Mental se ofrecen un total de 17, todos en plazas vacantes.

El objetivo de la Consejería de Salud es, un año más, “retener el talento que sale de nuestras aulas y fidelizar a estos profesionales, de manera que puedan seguir desempeñando su labor en la sanidad murciana”, señaló la directora general de Recursos Humanos del SMS, María del Carmen Riobó.