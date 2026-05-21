Samuel Baixauli afianza el legado de José Ballesta poniendo su nombre a la antigua Facultad de Medicina

Pasadas las doce del mediodía, un aplauso de los trabajadores de la Facultad recibió al equipo del nuevo rector que este jueves toma posesión. Junto a Samuel Baixauli se encontraba el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el que ha sido el rector durante los últimos ocho años, José Luján.

Dentro del Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa, en primer lugar, López Miras procedió a anunciar el juramento del cargo de rector a Samuel Baixauli, que lo hizo "por su conciencia y honor".

Tras prometer su cargo la mayoría de su equipo de Gobierno que se encontraba en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa, el anterior rector, José Luján, tomó la palabra.

Luján comenzó recordando al antiguo rector José Ballesta, quien "también ayudará a Samuel a cumplir su misión". Asimismo, también incidió en agradecer a todas las personas que le habían acompañado durante toda su etapa.

En la misma linea, Luján señaló que "junto a esta gratitud, me embarga cierto pesar". El antiguo dirigente de la UMU afirmó que "yo mismo esperaba más de mí mismo, pero me he vaciado dejando todo lo que tenía".

Seguidamente, subrayó que había tenido "aciertos y desaciertos, por los que piso disculpas". Por último, pidió lealtad a toda la comunidad universitaria para que esté junto al rector.

Tras un abrazo con López Miras y el nuevo rector, llegó la intervención de Baixauli, que comenzó recordando a María Gadena Montesinos, una profesora "muy apreciada por los estudiantes y una compañera implicada en los derechos del profesorado".

También recordó a José Ballesta, alcalde de Murcia y rector de la UMU, tras su reciente fallecimiento. "Dejó una huella profunda y duradera. En su etapa la universidad afrontó un periodo decisivo de transformación institucional".

Por ello, para que que el recuerdo y el legado del rector Ballesta "permanezcan unidos para siempre a esta universidad", Baixauli anunció su voluntad de proponer, a los órganos de gobierno de la Universidad de Murcia, que "el edificio ESIUM, nueva sede del gobierno de nuestra universidad, lleve el nombre de 'Rector Ballesta'.

"Queremos elevar a la UMU para que sea una universidad de cuarta generación"

Antes de comenzar la toma de posesión del nuevo rector, Baixauli atendió a los medios, a los que expresó que inicia está legislatura con "ilusión y responsabilidad sabiendo los retos que tenemos por delante". Sobre esto último comentó que "son desafíos que irán cambiando en estos seis años y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a todos los cambios que puedan venir".

Los retos fundamentales de la UMU indicó que son "el relevo generacional y las nuevas tecnologías".

Además, Baixauli expresó su deseo de transformar la entidad en una universidad de cuarta generación. "Queremos elevar a la UMU para que sea una universidad de cuarta generación que se una al ecosistema de innovación de la Región y desarrolle todo el potencial de la región en el ámbito social, innovador y cultural", subrayó.