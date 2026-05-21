El próximo festivo en la Región de Murcia que puede traer un macropuente de 4 días en junio

Junio llega a la Región de Murcia con buenas noticias para los que ya están mirando el calendario laboral con ganas de escapar. El verano llama a la puerta y, antes de que el calor se instale de lleno, hay una oportunidad de oro para disfrutar de unos días libres.

Este mes solo hay un festivo oficial en el calendario laboral regional, pero si juegas bien tus cartas, puede convertirse en uno de los puentes más especiales del año. Y con un plan que pocas veces se repite.

El único festivo de junio: el Día de la Región de Murcia

El 9 de junio es el gran protagonista del mes. Se trata del Día de la Región de Murcia, la festividad autonómica por excelencia, fecha en la que se conmemora la aprobación de su Estatuto de Autonomía. Este 2026, la fecha cae en martes, lo que abre una puerta perfecta para los amantes de los puentes largos.

¿El truco? Sencillo: si consigues que tu jefe te dé el lunes, 8 de junio, como día libre, tendrás por delante un superpuente de cuatro días: sábado, domingo, lunes y martes. Cuatro días para recargar pilas, viajar o simplemente descansar antes de que el verano apriete de verdad.

El calendario laboral completo de la Región de Murcia en 2026

Antes de ponerte a planificar, conviene tener a mano el resto de festivos que quedan por delante en el año. La Región de Murcia combina, como el resto de comunidades, días inhábiles nacionales y autonómicos. Aquí tienes los que aún están por llegar:

9 de junio – Día de la Región de Murcia

– Día de la Región de Murcia 15 de agosto – Asunción de la Virgen

– Asunción de la Virgen 12 de octubre – Fiesta Nacional de España

– Fiesta Nacional de España 7 de diciembre – Día de la Constitución (el 6 cae en domingo, se traslada al lunes)

– Día de la Constitución (el 6 cae en domingo, se traslada al lunes) 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

– Inmaculada Concepción 25 de diciembre – Navidad

El plan del puente: ver al Papa León XIV en Madrid, Barcelona o Canarias

Y aquí viene lo que hace que este puente de junio sea verdaderamente único. Esos mismos días en los que los murcianos podrían estar de puente, el Papa León XIV estará en España en visita apostólica.

El Pontífice llegará a Madrid el sábado, 6 de junio, con un recorrido en papamóvil por el Paseo de la Castellana y una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima a las 20.00 horas. El domingo 7, presidirá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles con motivo del Corpus, a las 9.30 de la mañana, seguida de procesión.

Y el lunes 8, el día que muchos murcianos podrían tener libre, celebrará un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 19.00 horas. Pero Madrid no será la única parada. El Papa viajará después a Barcelona, donde visitará la Sagrada Familia con motivo de su centenario y posteriormente a las Islas Canarias.

Los municipios murcianos con festivos locales en junio

Más allá del Día de la Región, varios municipios de la comunidad tienen sus propios días inhábiles locales durante el mes de junio. Si vives en alguno de estos pueblos o ciudades, estás de enhorabuena:

Archena : 4 de junio

: 4 de junio Jumilla y Torre Pacheco : 8 de junio

: 8 de junio Alguazas y Mazarrón : 12 de junio

: 12 de junio Moratalla : 15 de junio

: 15 de junio Campos del Río : 22 y 24 de junio

: 22 y 24 de junio San Pedro del Pinatar: 29 de junio

Para los vecinos de Jumilla y Torre Pacheco, el 8 de junio se suma al Día de la Región del martes 9, lo que convierte esos días en una pequeña joya del calendario: festivo local el lunes y festivo regional el martes, sin necesidad de pedir nada a nadie.

A continuación, podrás comprobar cuál es el próximo día festivo de este año que se celebra en tu municipio: