Planes para el fin de semana en la Región: Cartagena baila y Alcantarilla prende la mecha

La Región no viene este fin de semana con un solo plan bajo el brazo, sino con una bolsa llena. Las plazas se convierten en escenarios, los centros históricos recuperan el pulso festivo y la música se cuela en iglesias, recintos feriales y espacios al aire libre. Cartagena bailará con MuDanzas, Alcantarilla y Archena tirarán de tradición y fiesta popular, Murcia mezclará arte en directo, músicas del mundo y cultura coreana, mientras Los Alcázares y La Manga Club invitan a pasear, rebuscar tesoros vintage o apurar las últimas tapas de la ruta gastronómica. Un mapa de planes para todos los gustos: de la danza contemporánea al K-Pop, de los Moros y Cristianos a los caballetes junto a la Catedral, y de las barracas huertanas al mercadillo sostenible junto al Mar Menor.

A continuación, te presentamos cada uno de los planes seleccionados para distrutar del fin de semana en la Región:

Un momento del espectáculo 'Transeúnte' que la compañía Daniel Rodríguez llevará este fin de semana a las calles de Cartagena / L.O.

MuDanzas pone a bailar Cartagena

Cartagena celebra este fin de semana la XIV edición de MuDanzas, Encuentros con la Nueva Danza, un festival que lleva la danza contemporánea a espacios urbanos.

La programación comenzará el sábado en la Plaza de las Cartagenas del Mundo, donde se sucederán cuatro propuestas desde las 19.30 horas. La tarde arrancará con ‘Rhythm’, de Marcat Dance, una pieza que explora el ritmo como lenguaje universal y como vínculo entre el cuerpo, la música, la naturaleza y la emoción.

A las 20.00 horas, Otra Danza presentará ‘Al Punto’, una creación de Asun Noales sobre la precisión, el equilibrio y la armonía entre cuerpo, espacio y tiempo. Después, a las 20.30 horas, llegará ‘Liebe’, de Tito Yaya, que combina danza urbana y contemporánea.

La jornada se cerrará a las 21.00 horas con ‘Ábrego’, de Corpo Liminal, una pieza visual y emocional inspirada en el viento cálido atlántico, que reflexiona sobre los desplazamientos, la transformación y las fuerzas invisibles que atraviesan cuerpos y territorios.

El domingo, el festival continuará a las 11.00 horas con el taller familiar Contakids, en el Estudio de Danza y Movimiento Margarita Amante. La actividad, impartida por Chussa Alcaraz, está dirigida a padres, madres y niños y requiere inscripción previa (mudanzasct@gmail.com)

La programación volverá después a la Plaza del Ayuntamiento. A las 12.30 horas, la compañía Pablo Egea pondrá en escena ‘Auroro’, una propuesta inspirada en los cantos tradicionales de auroros del sureste español y llevada al lenguaje contemporáneo del movimiento.

A continuación, a las 13.00 horas, podrá verse ‘52-Blau’, de IXA, una obra que aborda la soledad, la búsqueda de conexión y la necesidad de encontrar espacios de calma en medio del ruido cotidiano.

La banda Shinova animará con su música el recinto de fiestas de Alcantarilla este sábado / L.O.

Alcantarilla arranca sus Fiestas de Mayo

Alcantarilla inicia sus Fiestas de Mayo, que se prolongarán hasta el sábado 30, con un primer fin de semana cargado de actos festivos, música, gastronomía y actividades para todos los públicos.

El inicio oficial de las fiestas será este viernes, a las 21.00 horas, con el chupinazo en la Plaza de San Pedro. Después, a las 22.30 horas, el recinto ferial acogerá la Gala de Reinas de las Fiestas, seguida de una sesión DJ con Pablo García y Juan Velázquez.

La programación continuará el sábado con actos desde mediodía. A las 12.00 horas tendrá lugar el Pasacalle de Peñistas Infantiles, desde la Plaza de San Pedro hasta la Plaza Adolfo Suárez, donde al término habrá degustación de pócimas infantiles.

Por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará la Romería de la Virgen de la Salud, desde la ermita de la Virgen de la Salud hasta la iglesia de San Pedro. A las 19.45 horas será el turno del Desfile de Carrozas Infantiles, con recorrido desde la calle Término hasta la calle Nona.

La noche del sábado incluirá la Noche del Pan, a las 22.00 horas, organizada por la Asociación de Amas de Casa en la calle Mayor, frente al Jardín de Campoamor. A las 22.30 horas, la Plaza Adolfo Suárez acogerá la Quema de la Bruja Infantil y un castillo de fuegos artificiales. La jornada terminará en el Recinto de Fiestas, a las 23.30 horas, con el concierto de Shinova y sesión DJ de Pillo y Adrián Carreto.

El domingo 24 de mayo, la fiesta seguirá con el Pasacalles Festero a las 12.00 horas, organizado por la Federación de Peñas Festeras y Culturales. A las 14.00 horas, el grupo The Tracks actuará en la avenida Martínez Campos, donde a las 14.30 horas se celebrarán las paellas populares. La jornada se cerrará a las 21.00 horas con la actuación de Unrisen Queen.

Además, se podrán degustar los mejores platos de la gastronomía local en las barracas huertanas instaladas en el aparcamiento de la calle Numancia. Ofrecerán comidas desde las 13.30 horas los días 23, 24, 29 y 30 de mayo, y cenas desde las 20.00 horas todos los días del 22 al 30.

La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra llenará Murcia de sonidos balcánicos, gitanos, mediterráneos este viernes / L.O.

Desde cantos gregoriano a ritmos balcánicos en Murcia Tres Culturas

El festival Murcia Tres Culturas continúa este fin de semana con una programación musical que combina canto litúrgico, músicas del mundo, jazz manouche, música antigua y tradición popular murciana.

La actividad comenzará el viernes, a las 20.30 horas, en la Iglesia de El Carmen, con Susi Ferfoglia & Schola Gregoriana de Murcia, que interpretarán la Misa de Pentecostés de Guillaume-Gabriel Nivers. Esa misma noche, a las 22.00 horas, la Plaza de los Apóstoles acogerá a la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, formación conocida por su mezcla de sonidos balcánicos, gitanos, mediterráneos y klezmer.

El sábado 23 de mayo, la programación seguirá a las 19.00 horas en el Palacio Almudí con Ensamble Ditirambo y su propuesta ‘Recetario novohispano: El mole’, centrada en la música antigua y el repertorio del barroco novohispano.

A las 20.30 horas, la Cárcel Vieja recibirá al Raúl Márquez Trío con un tributo a Stéphane Grappelli, figura clave del violín jazz y del swing europeo. La jornada concluirá a las 22.00 horas, también en la Cárcel Vieja, con Pablo Egea & Raúl Frutos y ‘Auroro’, una propuesta que conecta la tradición de los auroros murcianos con lenguajes contemporáneos.

Un artista pintando en una calle de Murcia / L.O.

La Plaza de Belluga se llena de caballetes

La Plaza Cardenal Belluga de Murcia se convertirá este sábado en un gran estudio creativo al aire libre con la celebración del Encuentro de Talento Artístico, una actividad incluida en la programación del Tour del Talento.

Durante la jornada, más de un centenar de artistas pintarán en directo en sus caballetes, inspirándose en edificios, rincones y espacios emblemáticos de la ciudad. El público podrá acercarse al proceso creativo, ver trabajar a los participantes e interactuar con ellos mientras desarrollan sus obras.

La actividad se desarrollará de 11.00 a 14.00 horas y concluirá con una exposición colectiva en la misma plaza de la Catedral, donde se mostrarán las piezas realizadas durante la mañana. La propuesta ofrecerá una mirada contemporánea sobre Murcia a través de distintas técnicas y estilos artísticos.

La participación es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web del Tour del Talento.

Este fin de semana arrancan los Moros y Cristianos en Archena / Ayuntamiento de Archena

Moros y Cristianos en Archena

Archena celebra este fin de semana varios de los actos destacados de sus fiestas, con una programación que combina Moros y Cristianos, actividades familiares, música, feria de día y propuestas relacionadas con el motor.

La programación comenzará el viernes, a las 20.30 horas, en el Teatro Villa de Archena, con la proclamación oficial de embajadores y la puesta de gallardetes en la bandera oficial. A continuación, tendrá lugar el pregón inaugural de las Fiestas de Moros y Cristianos, organizado por la Junta Central de Moros y Cristianos de Archena.

El sábado, la Plaza 1º de Mayo acogerá de 11.00 a 14.00 horas el XVI Corpus Family Day, una jornada pensada para los más pequeños, con hinchables, degustaciones, pintacaras, regalos y personajes Disney.

Por la tarde, de 15.00 a 00.00 horas, se celebrará la XVI Feria de Día Candela, con música en directo, sesiones de DJ y la actuación del artista invitado El Chamo Nicky Jam. El acceso será libre y gratuito.

La jornada continuará a las 19.30 horas con La Arrancá, un acto religioso-festivo en el que la Virgen devuelve la bandera. Se celebrará en la Ermita-Santuario de la Virgen de la Salud, en el Balneario. A las 20.00 horas, la alcaldesa y los embajadores darán la bienvenida a las cábilas y mesnadas desde el balcón de la capilla, antes del posterior pasacalles desde el Balneario hasta la Plaza 1º de Mayo.

El domingo, de 10.00 a 14.00 horas, la Plaza 1º de Mayo se convertirá en punto de encuentro para los aficionados al motor con el XV Corpus Sobre Ruedas, una jornada con motocicletas, coches y vehículos especiales como protagonistas.

La programación del fin de semana concluirá a las 19.00 horas con la representación de la Embajada Mora, que recorrerá el itinerario formado por el Parque Juan Pablo II, Ayuntamiento, calle Mayor-esquina del Nido, Miguel Medina y Jardinillo, hasta llegar al Jardín de Villa Rías.

El Langosta Flea Market estará instalado este domingo en el Parque El Palmeral de Los Narejos / Langosta Flea Market

Compras sostenibles en Los Narejos con el Langota Flea Market

Los Alcázares acoge este domingo una nueva edición del Langosta Flea Market, una propuesta al aire libre dedicada a la moda vintage, los objetos de segunda mano y el consumo sostenible.

Tras el éxito de su primera edición, el mercadillo regresará al Parque El Palmeral, en Los Narejos, junto al CAR, donde vecinos y visitantes podrán encontrar ropa, piezas únicas, artículos con historia y objetos que buscan una segunda vida. El mercado estará abierto de 10.00 a 15.00 horas, en una jornada pensada para disfrutar de una mañana diferente al aire libre y fomentar la economía circular a través de la reutilización y el intercambio.

Además de los puestos, la programación incluye a las 12.00 horas un taller de upcycling impartido por Patricia Barriga, en el que los participantes aprenderán a transformar unos viejos vaqueros en un delantal. La actividad está dirigida a adultos y a niños a partir de 10 años.

Hims Mola, protagonista de las Plazas Sonoras de Molina de Segura / L.O.

Iglesias "sonoras" en Molina de Segura

Molina de Segura continúa este fin de semana con una nueva edición de Plazas Sonoras. Vive Música, Vive Molina 2026, un ciclo de conciertos gratuitos que lleva la música en directo a distintos espacios emblemáticos del municipio.

La programación de este fin de semana tendrá como protagonistas a la Orquesta Hims Mola y al Coro Xolo Voces Blancas, que ofrecerán dos actuaciones en iglesias del municipio y sus pedanías.

El primer concierto será el viernes, a las 20.30 horas, en la Iglesia de La Purísima, en la pedanía de El Llano de Molina. La segunda cita tendrá lugar el sábado, también a las 20.30 horas, en la Iglesia de San Vicente Mártir.

Ana K-Pop ofrecerá una masterclass en el centro comercial Thader / L.O.

La fiebre K-Pop llega al centro comercial Thader

El Centro Comercial Thader acoge el viernes y el sábado el Thader K-Pop Fest 2026, una cita dedicada a la cultura coreana que reunirá baile, cosplay, música y cultura urbana en la Plaza de la Noria.

El evento, de acceso gratuito, está dirigido a fans del K-Pop y al público familiar, con exhibiciones en directo, concursos con premios en metálico, una masterclass abierta y actividades para los más pequeños.

La programación comenzará el viernes, a las 17.30 horas, con animación temática y maquillajes. A esa misma hora se repartirá algodón de azúcar gratuito hasta las 19.30 horas. La jornada incluirá también, a las 18.00 horas, el concurso de cosplay.

El festival continuará el sábado a las 12.30 horas con una masterclass abierta de K-Pop. Por la tarde, a las 17.00 horas, habrá una actuación especial de las Guerreras K-POP y sesión de photocall.

La programación seguirá a las 17.45 horas con una exhibición de baile K-Pop y, a las 18.00 horas, se celebrará el I Concurso de Baile K-Pop. La entrega de premios y el fin de fiesta están previstos a las 20.00 horas.

Cartel de la Ruta de la Tapa LOVE La Manga Club / L.O.

Última oportunidad para disfrutar de la Ruta de la Tapa LOVE La Manga Club

La V Ruta de la Tapa LOVE La Manga Club encara su recta final este fin de semana. En esta edición participan 16 locales de La Manga Club y su entorno, que ofrecen tapas acompañadas de bebida por 4,50 euros. La consumición incluye una cañita pequeña de cerveza de barril, quinto de cerveza, copa de vino, refresco o agua mineral.

La ruta permite probar tapas elaboradas con productos ecológicos del Campo de Cartagena y de la Región de Murcia, con opciones que pueden consultarse a través del código QR incluido en la cartelería y en los ruteros.

Entre los establecimientos participantes figuran The Last Green, en el Hotel Grand Hyatt La Manga Club; Leña & Karbon, en Ona Hotels Las Lomas; Flute Bar y La Barra, en el Centro Comercial Las Sabinas; The Last Drop y Paimans Asian Street Food, en el Centro Comercial La Plaza; La Terraza, en The Racquets Club; La Solana, en La Quinta at La Manga Club; El Bistro, The Gimlet y The Scotsman, en Plaza Bellaluz; Los Molinos Pool Bar; Nacho Papi; Aquarium y The Curry Gardens, en el Centro Comercial Atamaría; y La Rusticana, en la carretera de Portmán.

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Los clientes podrán votar su tapa favorita durante la ruta. Además del premio del público, esta edición incorpora también un reconocimiento otorgado por un jurado profesional. Los ganadores se conocerán este domingo, en la ceremonia de cierre prevista en la Plaza Bellaluz de La Manga Club, donde también se sortearán premios por valor total de 1.000 euros entre las personas que hayan participado en la votación y depositado sus ruteros.