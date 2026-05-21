El Gobierno de la Región de Murcia y PP se lanzan contra Zapatero y Saura por el caso Plus Ultra

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapateropor organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra supone un mazazo para el Partido Socialista en toda España, pero también una oportunidad de atizar al Ejecutivo de Pedro Sánchez por parte del Gobierno de la Región de Murcia, presidido por el 'popular' Fernando López Miras.

Su portavoz en el Palacio de San Esteban, Marcos Ortuño, manifestó este jueves que, aunque el expresidente "tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier ciudadano", el auto de la Audiencia Nacional es "demoledor".

"Desde el PSOE pueden seguir atacando a los jueces todo lo que quieran; pueden seguir tirando de argumentario para victimizarse y pueden denunciar las conspiraciones judeomasónicas que quieran; pero, para su desgracia, España sigue siendo un Estado de derecho, la justicia sigue siendo independiente y nadie está por encima de la ley. No van a conseguir la impunidad", subrayó el portavoz del Gobierno, afirmando que "ahora es momento de dejar trabajar a la justicia y de que el señor Zapatero se defienda".

Desde el PSOE pueden seguir atacando a los jueces todo lo que quieran; pero España sigue siendo un Estado de derecho Marcos Ortuño — Portavoz del Gobierno regional

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ortuño señaló que "Rodríguez Zapatero ha sido el negociador jefe del Gobierno de Pedro Sánchez" y "ha tenido un papel estelar en las campañas electorales desde estas últimas elecciones autonómicas", siendo también y "el principal consejero" del presidente.

"Nos han vendido a Rodríguez Zapatero como el referente de la izquierda, pero es el primer expresidente español que está imputado por delitos de corrupción, nada menos que organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencia, que, por otra parte, no se podrían haber cometido sin la colaboración del Consejo de Ministros", añadió el dirigente del PP, apuntando también a Moncloa.

Además, subrayó que, después de conocer el auto, las palabras de Pedro Sánchez sobre Rodríguez Zapatero en la sesión de control al Gobierno de este miércoles supusieron un "respaldo explícito a las prácticas corruptas que se están investigando".

El portavoz del Ejeuctivo murciano cree que las mociones de censura "se han de presentar para ganarlas"

En este punto, señaló que "todas las semanas conocemos en nuevos datos de las distintas investigaciones que se están llevando a cabo en los casos de corrupción que hay abiertos en distintos tribunales en nuestro país", y que atañen a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García. "Sin Pedro Sánchez, toda esa corrupción no existiría. El PSOE quiere que normalicemos su corrupción, que nos acostumbremos a su corrupción, pero todo lo que está pasando en España no es normal", manifestó.

Sobre la necesidad de presentar una moción de censura al presidente del Gobierno en la Cámara Baja, Ortuño dijo que la opinión del PP es que "se han de presentar para ganarlas" porque, "de no ser así, al final se convierten en un balón de oxígeno hacia el gobierno".

Piden la dimisión del presidente de Correos

Por otra parte, el senador del Partido Popular por la Región de Murcia (PPRM) José Ramón Díez de Revenga exigió este jueves la dimisión de todos sus cargos a Pedro Saura, actual presidente de Correos, "nombrado en el auto de imputación al expresidente Zapatero por el rescate de Plus Ultra y perejil de todas las salsas de corrupción del PSOE".

La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recogida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama hace un seguimiento muy detallado de todos los contactos y conversaciones entre los directivos de Plus Ultra para conseguir el rescate económico (de 53 millones de euros) de la aerolínea, que incluyen reuniones en el Ministerio de Transportes con el entonces secretario de Estado, el murciano Pedro Saura, que tendrían al "pana Zapatero detrás". El responsable de la compañía que asistió al encuentro, Raif El Argie, señala expresamente en las conversaciones recogidas en el auto: "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por 'altas' recomendaciones (...)".

Desde el PPRM consideran que "o forma parte de la trama, algo que tendrá que decidir la Justicia, o estaba al tanto de los delitos y callaba, o es un incompetente que no se enteraba de nada". En cualquiera de estos casos, Díez de Revenga cree que "es evidente su responsabilidad política, que debería asumir renunciando a todos sus cargos".

El senador señaló que Saura aparece, además, "como cooperador necesario en el cobro de las comisiones ilegales del soterramiento del AVE en Murcia por valor de 500.000 euros". También "en las obras del puente del centenario de Sevilla, que se ha demostrado que no se puede hacer, pero en las que ha habido mordidas". Asimismo, "aparece Saura en el expediente vinculado a Ábalos, Koldo y Aldama en el rescate de Air Europa", agregó.

Díez de Revenga exigió al delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas de la Región, Francisco Lucas, "que dé la cara de una vez" y aclare "si le da todo su apoyo a Pedro Saura como ha hecho Pedro Sánchez con Zapatero". "¿Le respalda también, pone la mano en el fuego por él?", le preguntó.