Oferta de empleo: buscan a 150 operarios en Calasparra

Randstad ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección para cubrir 150 vacantes en el sector de alimentación en Murcia. En concreto, la compañía ofrece 150 vacantes en Calasparra en respuesta al incremento de la actividad en campañas agrícolas vinculadas a la producción y procesado de fruta de hueso.

Esta oportunidad está dirigida a profesionales interesados en incorporarse a un sector clave para la economía local, con alta demanda de empleo durante las campañas productivas. Las personas seleccionadas desempeñarán funciones como operario/a de producción en línea, cadena de producción en línea y manipulación de productos.

Para optar a estas vacantes no es necesario contar con estudios específicos, pero se valorará tener experiencia previa en entornos industriales o similares. Asimismo, se requiere disponibilidad inmediata, capacidad para trabajar en equipo y disponer de vehículo propio para acceder al centro de trabajo.

Las posiciones ofrecen contratos temporales, jornada completa en modalidad presencial y turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a sábado. El salario se sitúa en torno a los 9,36 euros brutos por hora, en línea con el convenio del sector.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace en la web de Randstad: Oferta Calasparra, o mediante su aplicación móvil.