La ministra 'non grata' en Murcia tras la sentencia del Supremo: "El Trasvase es algo ya anacrónico"

El fallo del Supremo no solo agitó la batalla territorial por el agua. También volvió a evidenciar las distintas sensibilidades dentro del propio Gobierno central sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura.

La sentencia del Tribunal Supremo que avala la revisión del Plan Hidrológico del Tajo y los caudales ecológicos mínimos ha sido recibida en el Gobierno central como un respaldo a la política hídrica impulsada en los últimos años por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, ha llamado la atención el silencio de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, responsable directa del área.

Quien sí valoró públicamente el fallo fue la ministra de Educación y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, una de las voces históricamente más críticas con el Trasvase Tajo-Segura. Tolón aseguró que su postura "siempre ha sido clara" y calificó el trasvase como "algo ya anacrónico".

La ministra defendió que la política hidrológica del Gobierno "favorece la solidaridad entre regiones", pero también tiene en cuenta "algo tan importante" como las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha. "La política hidrológica del Gobierno de España ha cambiado con el Gobierno del presidente Sánchez y esto avala sobre todo nuestros objetivos, que son más solidaridad y más agua para todos", afirmó.

El ministro Agricultura, Luis Planas, defiende la necesidad de compatibilizar los caudales ecológicos con las necesidades del regadío. / Javier Lizon/EFE

Las declaraciones de Tolón tienen además una fuerte carga simbólica en Murcia. En 2022, cuando era alcaldesa de Toledo, llegó a ser declarada 'persona non grata' en el Ayuntamiento de Murcia por sus críticas al trasvase y por defender públicamente su final.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trató de lanzar un mensaje más conciliador y aseguró que el Ejecutivo trabajará para hacer compatibles los caudales ecológicos mínimos con el regadío, al considerar que ambos son "absolutamente fundamentales".

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Mientras tanto, sigue pendiente la modificación definitiva de las reglas de explotación del trasvase. Precisamente, la directora general del Agua, María Dolores Pascual, reconoció esta misma semana que el Ministerio estaba esperando la resolución del Supremo para avanzar en esos cambios.