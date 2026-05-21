El juez deja en libertad al cirujano de la Arrixaca investigado en el fraude de las prótesis y a un comercial de Logimed

En libertad pese a seguir investigados por la Justicia por cinco delitos. Las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia siguen destapando detalles del entramado que operaba en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS), un fraude en la adquisición de prótesis sanitarias que ascendería a unos 7 millones de euros con sobrecostes desorbitados en estos productos que eran colocados a pacientes derivados desde el Hospital Virgen de la Arrixaca a un centro concertado y que ha supuesto ya la detención de once personas.

En el centro de la investigación se encuentra Rubén T., cirujano cardiovascular de la Arrixaca que autorizó las compras de los stents o mallas metálicas usadas en el centro concertado de Murcia en el que se intervenía a los enfermos. Este jueves por la mañana era trasladado desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional a la Ciudad de la Justicia de Murcia para comparecer ante el juez, que decidía dejarlo en libertad pese a imputarle los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación, contra la salud pública y organización criminal.

El titular de la plaza nº 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia le impuso también que tenga que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, además de retirarle el pasaporte, como medidas cautelares, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región a este periódico.

La trama utilizaba productos sanitarios no autorizados por la sanidad pública y fijaba por ellos precios muy elevados, facturados de forma fraudulenta, y contando para ello con la colaboración de Sergio D., comercial de la empresa Logimed que suministraba el material y que también fue arrestado y tuvo que comparecer ante el juez. Al igual que el facultativo, el magistrado decidía dejarlo libre pese a mantenerle como investigado por los cinco delitos por los que fue detenido por la Policía Nacional.

R.T., el facultativo cirujano cardiovascular de la Arrixaca detenido por la Policía Nacional. / L. O.

El centro concertado al que la Arrixaca deriva pacientes y que se encuentra inmerso en esta investigación de la Policía Nacional ha recibido en los últimos cinco años -desde la pandemia de covid- algo más de 8,3 millones de euros del SMS por los pacientes derivados desde el Área I de Salud para procedimientos quirúrgicos de lista de espera, tal y como recoge la información sobre derivaciones publicada por el propio Servicio Murciano de Salud en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma.

El centro recibió esta cantidad millonaria en derivaciones quirúrgicas durante los últimos cinco años

Así, solo por los usuarios derivados desde el hospital de El Palmar para operaciones quirúrgicas habría recibido 1,2 millones en 2020; 1,72 millones en 2021; 1,98 millones en 2022; 1,6 millones en 2023; y 1,8 millones en 2024, siendo este el último año del que se han publicado los datos en Transparencia.

A las once personas detenidas y a las dos investigadas en el marco de esta operación, la Policía Nacional les imputa delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Material fungible que no se debía facturar

Los profesionales sanitarios implicados en el fraude contaban con la colaboración de funcionarios de la Central de Compras del SMS o Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), así como de los servicios de facturación, ya que entre el material facturado de forma ilícita había prótesis valvulares y material sanitario fungible.

Cuando se deriva a pacientes a un hospital concertado, el SMS pone al cirujano y las prótesis, mientras que el propio centro debe proporcionar el quirófano y el material fungible (gasas, jeringuillas y otros productos que se utilizan en la intervención). Sin embargo, en este caso también se facturaba el material fungible al propio SMS, que lo estaría pagando de forma fraudulenta, apuntan fuentes sanitarias consultadas por esta Redacción.

Esta investigación surgió en 2025 a raíz de otra previa, adelantada por La Opinión en 2024, también por la compra fraudulenta de prótesis valvulares, que llevó al SMS a apartar de sus puestos a un medico de radiología intervencionista de la Arrixaca, así como al jefe de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y a un jefe de sección de la misma. Esto derivó en la reorganización de la unidad de compras y el inicio de una auditoría interna para analizar más de 100.000 compras sanitarias, llevando el caso posteriormente a Fiscalía.

Avanza el registro de implantes quirúrgicos

Cabe recordar que en febrero de este año La Opinión adelantó que la Consejería de Salud decidía crear un registro de implantes quirúrgicos para mejorar la respuesta ante fallos o deficiencias de este tipo que pudiesen darse. Por ahora, fuentes de Salud Pública sostienen que los trabajos para la puesta en funcionamiento del Registro ya están en marcha. "Ya se ha creado un grupo de profesionales que trabajan en el desarrollo la aplicación informática necesaria para el registro de las prótesis", aseguran.

Asimismo recuerdan que la Agencia Española del Medicamento "cuenta con registro que controla la trazabilidad de las prótesis que se implantan a los pacientes, de manera que la seguridad de estos queda garantizada".