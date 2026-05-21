Funcionarios de prisiones se concentran en Murcia para denunciar el trato vejatorio del director de la cárcel de Campos del Río

Funcionarios de prisiones se concentrarán en Murcia para denunciar el trato vejatorio del director de la cárcel de Campos del Río. Los sindicatos se unen este viernes en una protesta en el exterior de la Delegación del Gobierno para exigir el cese del máximo responsable del penal por sus modos "humillantes" para con los trabajadores.

Desde Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), Comisiones Obreras, USO y la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y UGT coinciden en que hay un "continuo clima de desprecio, desprotección y falta de apoyo" tras los muros de la prisión más grande de la Región.

"¿Tú que eres, una 'Super Woman'?"

El detonante fue un episodio (acontecido en abril) en el cual, según denunciaron ya en su momento las organizaciones sindicales, el director de la prisión reprendió a una funcionaria, tras una intervención para reducir a un interno armado con un pincho carcelario, y le dijo: "¿Tú que eres, una 'Super Woman'?"

Cabe recordar que, como ya publicó este diario, ls reclusos de Campos del Río cuentan, en sus celdas o en las salas comunes en las que se reúnen para, por ejemplo, ver la televisión, con sillas de plástico que para ellos se convierten en armas.

Las sillas se rompen (o las rompen) y, con una de sus patas, los presos consiguen fabricarse un arma. Un pincho carcelario. Dado que los internos tienen todo el tiempo del mundo, dedican bastante de este tiempo, aseguran los funcionarios, a crear objetos afilados ciertamente peligrosos.

Lo que pasó con la funcionaria en abril es, según los sindicatos, "la gota que colma el vaso", al tiempo que "evidencia una deriva intolerable en la gestión del centro penitenciario", en el cual los trabajadores se juegan el pellejo, al tener que tratar, en su día a día, con violadores, asesinos, narcotraficantes y personas violentas en general.

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Los trabajadores tienen claro que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se están poniendo las medidas regimentases adecuadas para salvaguardar la integridad física de los trabajadores (ni de los presos), y quisieran ser escuchados por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. En la puerta de su departamento estarán este viernes, en principio de 10 a 11.