Podemos apunta a la dimisión de Pedreño y Vox exige "depurar responsabilidades" por el fraude de la 'trama de las prótesis' en el SMS

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, exigió este jueves la "comparecencia inmediata" del presidente autonómico, Fernando López Miras, y la dimisión del consejero de Salud, Juan José Pedreño, después de que la Policía Nacional haya detenido a once personas, entre ellas altos funcionarios de la Consejería, por la 'trama de las prótesis' que habría defraudado casi siete millones de euros al Servicio Murciano de Salud (SMS).

"Ya no solo se trata de un fraude económico", dijo Marín, "sino que afecta también a la salud de las personas que habrían recibido prótesis caducadas en intervenciones quirúrgicas" (pese a que fuentes del SMS reiteren desde hace meses que los responsables de la Arrixaca concluyeron que "no consta la implantación de prótesis caducadas"). "El consejero hace unos meses negaba esto. Exigimos conocer qué ha pasado con los pacientes que recibieron ese material defectuoso", alertó Marín.

La portavoz morada señaló a "los tentáculos de la corrupción que se extienden por el SMS". La Policía Nacional anunciaba que se habrían pagado sobrecostes, según las pesquisas, de entre un 100% y un 1.287% en operaciones derivadas a centros privados.

Las operaciones derivadas a centros privados habrían registrado sobrecostes de entre el 100% y el 1.287%

"Este escándalo vuelve a poner el foco en las oscuras relaciones del SMS con la sanidad privada y la existencia de redes clientelares dedicadas a expoliar el presupuesto público", denunció.

Por su parte, Vox exigió también "depurar responsabilidades" tras este presunto caso de corrupción, ya que "es intolerable que haya personas lucrándose con el sufrimiento de los pacientes".

"Comprando material por encima del precio establecido"

El diputado regional de la formación conservadora en la Asamblea Regional Ignacio Arcas denunció que los hechos conocidos "son absolutamente intolerables", especialmente en un contexto en el que "la situación de la sanidad en la Región de Murcia no es la mejor".

Para Arcas, "no es de recibo que, mientras esto sucede, haya otras personas lucrándose con este sufrimiento y poniendo prótesis caducadas, comprando material por encima del precio al que está establecido, o incluso comprando material defectuoso", afirmó.

Finalmente, el parlamentario advirtió de que "desde Vox vamos a seguir trabajando para que se depuren todas las responsabilidades, con el único objetivo de lograr una sanidad mejor, más accesible y con una atención de mayor calidad para todos los ciudadanos de la Región".

Podemos reiteró que lleva desde el año 2024 advirtiendo de las derivaciones millonarias del SMS a la sanidad privada, especialmente a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas que destapó externalizaciones al margen de la ley de contratos del sector público, sin justificación de la necesidad y sin supervisión. La trama que ahora se ha descubierto puede ser, para María Marín, "solo la punta del iceberg de todo lo que hay detrás".