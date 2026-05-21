Comienza la universidad inteligente de Baixauli

Samuel Baixauli, exdecano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, comienza su liderazgo como nuevo rector de la UMU para los próximos seis años. El catedrático valenciano toma el relevo de José Luján, que ha estado al frente de la entidad desde 2018 y que ayer se despidió de toda la comunidad universitaria.

Baixauli, que toma posesión de su cargo al mediodía, parte con el objetivo de «hacer realidad la universidad inteligente», como declaró él mismo a este diario, tras conocerse el resultado de la segunda vuelta de las elecciones al rectorado, el pasado 28 de abril. Baixauli fue elegido con el 58,56% de los votos, sobrepasando a Alicia Rubio, que había sido la más votada en una primera vuelta.

Composición del nuevo rectorado de la Universidad de Murcia / L.O.

El catedrático de Empresas y Finanzas accede al rectorado con un equipo compuesto por 10 vicerrectores, más un secretario general y una gerente. Las personas que acompañarán a Baixauli en la ceremonia serán Eloy Villegas, que accederá al cargo de secretario general; Victoria Chezner como vicerrectora de Cultura e Identidad; Cristina Cuello como vicerrectora de Estudiantes; Ángela Almela como vicerrectora de Estudios; María del Mar Sánchez, al frente del vicerrectorado de Formación Continua, Empleabilidad e Innovación; Lola Ortiz como vicerrectora de Gestión Normativa y Simplificación Administrativa; Gabriel Lozano, como vicerrector responsable Infraestructura y Sostenibilidad; Flor Mena ocupará el vicerrectorado de Internacionalización; Christian de la Fe, que estará en Investigación y Transferencia; y, por último, Ernesto de la Cruz, que tomará posesión de su cargo como vicerrector del Profesorado. En los días siguientes completarán el equipo la gerente María José Andreo y el vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica, Pedro Hellín.

Los tres pilares fundamentales que integraron la campaña que llevó a Baixauli a ganar las elecciones al rectorado de la UMU son la formación integral del estudiantado y de la sociedad; investigación y transferencia para un crecimiento sostenible; y proyección internacional y prestigio global.

Asimismo, el valenciano apuesta con fuerza por la cogobernanza y para ello cambiará la formación habitual de su consejo de gobierno. Así lo expresó tras conocerse ganador de las elecciones al rectorado. «La primera decisión tengo claro que tendrá que ver con el gobierno de la universidad y el equilibrio de poder».

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De esta manera, el nuevo rector facilitará que «todos los decanos y decanas tengan voz y voto en el Consejo de Gobierno». Durante este tiempo, también ha defendido una UMU con menos burocracia, más transparencia y mayor participación, a la vez que una mayor modernización de la institución con una mejora del equipamiento y las infraestructuras.