Los centros de salud de Alhama, Santomera y Yecla-Este ganarán espacio y consultas en tres años

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un gasto global de 36,2 millones de euros para reforzar el sistema sanitario regional. De esa cantidad, 14 millones se destinarán a ampliar, reformar y rehabilitar los centros de salud de Alhama de Murcia, Santomera y Yecla-Este ‘Mariano Yago’.

Las actuaciones tendrán un plazo de ejecución de tres años y forman parte de la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria 2023-2026 y del Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 que desarrolla la Consejería de Salud.

Según la Comunidad, estas obras permitirán mejorar la accesibilidad de la población a sus centros sanitarios, incorporar nuevas prestaciones, ampliar servicios y aumentar la capacidad diagnóstica de los profesionales. Una vez finalizadas, beneficiarán a más de 57.000 vecinos de estos municipios.

¿En qué consistirán las obras en los centros de salud?

El nuevo Centro de Salud de Alhama de Murcia duplicará el espacio del actual, que contará con 17 consultas más, incluidas las del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). A ello hay que sumar la incorporación de una sala de fisioterapia dotada de tres boxes.

Por su parte, Santomera contará con un centro de salud renovado y con mayor superficie, que ampliará el número de consultas y ofrecerá nuevos servicios como fisioterapia, odontología y una unidad de atención a la mujer. El centro de salud verá incrementada su superficie desde los 1.817 m2 actuales a los 2.627 con los que contará tras la ampliación.

Asimismo, la ampliación y reforma integral del centro de salud Yecla-Este 'Mariano Yago' supondrá la construcción de un anexo longitudinal y dos módulos más de ampliación en el extremo de la zona de Pediatría y junto a la zona de Administración. Posteriormente, se acometerá la remodelación del edificio antiguo. El resultado es una ampliación del espacio de los 1.600 metros cuadrados actuales a más de 3.000 que permitirá reforzar consultas y mejorar la atención sanitaria con nuevos servicios adaptados a las necesidades actuales.

De la cuantía aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de hoy, los 22 millones de euros restantes se destinarán a la adquisición de medicamentos biológicos y hemoderivados.

15,7 millones para que 17 ayuntamientos presten el servicio de ayuda a domicilio

Por otro parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la prórroga de los convenios de colaboración vigentes entre la Comunidad y 17 ayuntamientos de la Región de Murcia para prestar el servicio de ayuda a domicilio destinado a personas dependientes. El coste asciende de los servicios asciende a 15.699.174 euros, que se financiará con fondos propios de la Comunidad.

Los consistorios beneficiarios son: Abarán (382.337 euros), Águilas (884.268), Aledo (119.064), Alhama de Murcia (475.435), Archena (204.790), Blanca (120.701), Cartagena (3.464.835), Lorca (2.515.590), Lorquí (253.011), Murcia (4.793.250), Puerto Lumbreras (694.237), Ricote (65.089), San Pedro del Pinatar (463.478), Torre Pacheco (436.111), Totana (723.096), Ulea (48.220) y Villanueva del Río Segura (55662 euros).

Estos convenios beneficiarán a 2.535 personas en situación de dependencia que se encuentran recibiendo el servicio de ayuda a domicilio en estos municipios.