Ampliación de la Reserva Marina de Cabo de Palos: conoce la nueva zona protegida y las actividades prohibidas

Una semana después de que aprobara la ampliación de la Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas, el Gobierno regional continúa compartiendo más detalles de la nueva protección para uno de mayores tesoros naturales de la Región de Murcia.

La medida abre una nueva etapa en la gestión de este espacio marino, con más control sobre los usos permitidos y una delimitación más precisa de las actividades compatibles con la conservación. El Ejecutivo autonómico busca así compatibilizar el disfrute del entorno, la actividad tradicional y la protección de una zona de alto valor ecológico, especialmente sensible por la presión turística, náutica y pesquera que soporta durante buena parte del año.

Mapa de la zona protegida

La ampliación de la Reserva Marina de Cabo de Palos eleva a 2.166 las hectáreas protegidas en este entorno del litoral murciano. La nueva zona protegida suma 168 hectáreas adicionales y se extiende por el área de las Calas de Levante y Poniente, desde la playa de las Amoladeras hasta el puerto de Cabo de Palos, según la información difundida por la Comunidad Autónoma.

La medida tiene como objetivo reforzar la protección de los principales valores naturales de este espacio marino y de su hábitat. Entre los ecosistemas destacados figuran las praderas de posidonia oceánica, los fondos coralígenos y los ecosistemas de fondo rocoso, considerados elementos clave para la biodiversidad marina de la zona.

Mapa de la zona protegida en la Reserva Marina de Cabo de Palos / CARM

Actividades prohibidas y permitidas

En cuanto a la actividad pesquera, la publicación señala que estará permitida la pesca profesional mediante artes tradicionales utilizadas en la zona, como el palangre de fondo gordo, el trasmallo claro o la moruna, además de otras modalidades tradicionales. También se permite la pesca marítima de recreo desde tierra, únicamente en la modalidad de captura y suelta, con la obligación de informar sobre las capturas.

Por el contrario, dentro de la nueva zona protegida no estará permitida la pesca marítima de recreo submarina ni la celebración de concursos de pesca, según recoge la información publicada por el Gobierno regional.

Respecto a las actividades subacuáticas, se contemplan como permitidas las inmersiones entre la salida y la puesta del sol, el baño, los bautismos de buceo y las prácticas de formación de buceadores no certificados.