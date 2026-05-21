Los abogados mutualistas salen a las calles de Murcia, Cartagena y Lorca para exigir una jubilación digna

'Yo también tengo derecho a una vejez digna', '300 euros al mes en 12 pagas hagas lo que hagas' o 'Desde la huerta hasta el RETA'. Decenas de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca demostraron que "juntos son más fuertes" y se plantaron este miércoles a las puertas de las sedes de los tres colegios para reclamar una 'pasarela' al RETA que permitiese corregir la precariedad de las mutualidades alternativas y garantizar unas pensiones dignas una vez que se jubilen ante una situación que, vienen reiterando, es "insostenible e injusta".

Horas antes de que el Congreso de los Diputados en Madrid avanzase en la posibilidad de trasladar sus años cotizados y los fondos acumulados en sus mutualidades privadas alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), exhibían en folios y cartulinas distintos mensajes para mostrar sus reivindicaciones, volviendo a evidenciar la grave situación que venían atravesando estos profesionales de la abogacía que, tras décadas de ejercicio profesional, percibirían pensiones muy reducidas, en algunos casos inferiores a los 400 euros mensuales.

Asimismo lamentaron que aquellos profesionales ya jubilados y con prestaciones insuficientes se hayan quedado fuera después de que en los últimos días viniesen reclamando que también pudieran acogerse a la pasarela.

Los participantes insistieron en que todavía existía margen para el consenso político antes de la votación definitiva de la reforma legislativa y reclamaron que el texto final garantice una transición justa para los mutualistas afectados. Tanto en Murcia como en Cartagena los decanos de los dos principales colegios, Maravillas Hernández y Ángel Méndez respectivamente, estuvieron presentes en las concentraciones arropando al resto de compañeros.

Protesta en Cartagena con cartulinas blancas exigiendo 'Dignidad y justicia para la abogacía y procuradores'. / Iván J. Urquízar

La movilización coincidió con la jornada decisiva en el Congreso de los Diputados, donde la Comisión de Trabajo examinaba la proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas.

Con esta aprobación, no solo se verían así beneficiados los letrados: contempla la creación de esta pasarela también para procuradores, arquitectos y otros profesionales colegiados integrados históricamente en mutualidades alternativas.

Los abogados concentrados defendieron que esta reforma representa una "oportunidad histórica" para corregir un problema que afecta a miles de profesionales en toda España y que ha generado situaciones de precariedad tras toda una vida laboral.

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Murcia ya expresó públicamente su "apoyo incondicional" a las reivindicaciones del colectivo mutualista y reiteró durante la jornada su compromiso de colaborar activamente en la búsqueda de una solución "justa, viable y efectiva".

Los participantes destacaron además el carácter unitario de la protesta y la creciente sensibilización social y profesional en torno a un problema que consideran estructural y que afecta directamente a la dignidad y protección social de numerosos profesionales colegiados. La concentración concluyó con un llamamiento a los representantes políticos para que impulsen un acuerdo que permita garantizar así las condiciones de jubilación dignas para quienes han ejercido durante décadas profesiones "esenciales para la sociedad".