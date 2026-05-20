Víctor Martínez, alcalde de Santomera: "Nuestro paro está en 500 personas"

Enrique Soler

«Voy a sacar pecho. Santomera es una de las 25 ciudades de este país reconocida como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, y esto implica un compromiso, del municipio y sus empresas, que nos obliga a mejorar». Así comenzaba Víctor Martínez, alcalde de Santomera, su intervención en la mesa redonda ‘Innovación y desarrollo’, en el marco del III Foro Municipalismo, evento organizado por La Opinión y Prensa Ibérica que se celebró este martes en el Cuartel de Artillería de la capital murciana.

El que fuera portavoz del PP en la Asamblea se refería a la distinción que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades otorgó al municipio el año pasado. El propio Martínez recogió el galardón hace un año en Reus de manos de la consellera de Ciencia y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Núria Monserrat, y la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo.

Después de «sacar pecho», según sus propias palabras, el regidor popular dedicó la primera parte de su intervención a hablar de los «beneficiarios de la digitalización de todo el sistema de agua». y es que el municipio tiene en marcha una importante transformación tecnológica gracias al proyecto denominado Dacua II, que permite digitalizar el ciclo integral del agua, optimizar el consumo y detectar fugas en tiempo real. «Al final de la legislatura, Santomera monitorizará el consumo de agua de todos sus hogares», afirmó.

Víctor Martínez habló de bonanza («de diez grandes empresas, ocho se están ampliando naturalmente») y presumió de que el municipio está generando «más de mil puestos de trabajo».

El primer edil incidió en que «el paro en Santomera está situado en 500 personas», razón por la cual su municipio «va a ser demandante de empleo». Un territorio se considera demandante de empleo cuando cuenta con una fuerte necesidad de trabajadores. Así, Santomera actuaría, en este caso, como el ‘demandante’ (el que busca contratar) debido a la creación de empleo que se da o a la escasez de mano de obra local.

"Al final de la legislatura se monitorizará el consumo de agua de todos los hogares"

Por otra parte, el regidor aseguró que en Santomera «mantenemos intactos el valor de ser municipio sostenible al que todos aspiramos». Sostenible a la par que puntero. Así, habló de «un proyecto para introducir la inteligencia artificial en todos los procesos, tanto administrativos como empresariales» que se lleven a cabo en la población, al tiempo que puso el acento en la necesidad de «agilizar la tramitación a nivel burocrático y reducir los costes».

El que fuera portavoz del PP en la Asamblea y ahora es regidor de Santomera, ayer durante el Foro Municipalismo / Israel Sánchez

"Todo cambió cuando cambió el delegado del Gobierno"

El alcalde dedicó buena parte de su discurso a un asunto de actualidad: la prohibición de que los camiones pasen por la Avenida Poeta Julián Andúgar, una de las principales arterias del municipio. El Consistorio lanzó una ordenanza para atajar a la circulación de los vehículos de gran tonelaje por esa calle, algo que durante décadas acarreó problemas de ruido, de contaminación y de peligros.

Al respecto, el popular dijo que «nosotros llegamos a la alcaldía para hacer la vida más fácil a nuestros vecinos, para tomar decisiones y a ser valientes».

"De mil vehículos que pasaban al día por un tramo, no pasa ninguno: lo hicimos con valentía"

Sobre el asunto de dejar los tráileres fuera del pueblo, rememoró que en tiempos «negociamos con todas las administraciones y todo se llevaba muy bien». De hecho, «se había avanzado muchísimo con la anterior delegada del Gobierno, con la señora Guevara, hasta el punto de que el propio Ministerio aportaba la financiación. Hasta que hay un cambio en la Delegación del Gobierno (llega Francisco Lucas) y empiezan a surgir las trabas al proyecto».

El plan entonces, relató Martínez, «se queda estancado», lo cual «nos obliga a tomar una decisión que se ha intentado impedir por parte de la Delegación, pero que los vecinos aplauden». Antes, «hasta mil vehículos pesados al día» circulaban por un tramo por el que ahora «no pasa ninguno».

"Es un parche, necesitamos la circunvalación, pero este delegado del Gobierno pone trabas"

«Lo hemos hecho con la valentía necesaria», sentenció el regidor, que reconoció que lo puesto en marcha «es un parche, porque necesitamos la circunvalación». Martínez reiteró que, en este asunto, «todo cambió cuando cambió el delegado del Gobierno». «Lo hemos intentado hasta el final y lo seguiremos intentando», manifestó, tras lo cual recibió los aplausos de los presentes.

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Como escribió este alcalde en su cuenta de la red social X al concluir el foro, «avanzamos con una idea clara: menos ruido, más soluciones, más oportunidades y un crecimiento que no renuncia a su esencia ni a la calidad de vida de sus vecinos».