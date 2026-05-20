La UCAM impulsa un ensayo clínico contra el Alzheimer con 240 pacientes

La UCAM ha presentado en Madrid su Cátedra de Gerociencia, Medicina Regenerativa y Longevidad, una iniciativa dotada con más de un millón de euros que nace con el objetivo de impulsar la investigación sobre el envejecimiento saludable y las enfermedades asociadas a la edad.

La presentación tuvo lugar durante una sesión científica extraordinaria celebrada en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España, bajo el título ‘Gerociencia: medicina regenerativa y longevidad’. En el encuentro se dieron a conocer nuevos avances en la aplicación clínica de las investigaciones sobre rejuvenecimiento y deterioro cognitivo.

El director de la Cátedra, José Viña, anunció el inicio de un ensayo clínico contra la enfermedad de Alzheimer en 240 pacientes. Viña destacó además la reciente aprobación de biomarcadores periféricos que permiten conocer, mediante un análisis de sangre, si el deterioro cognitivo de una persona está relacionado o no con esta enfermedad.

Un análisis de sangre abre nuevas vías para detectar el Alzheimer

Durante su intervención, Viña agradeció el apoyo de la presidenta de la UCAM, María Dolores García, a unos estudios que, según explicó, no buscan "llegar a los 200 años", sino centrar los esfuerzos en el envejecimiento saludable y en evitar que el deterioro cognitivo derive en enfermedades graves.

María Dolores García subrayó que la nueva Cátedra supone para la institución "mucho más que un proyecto académico y científico" y la definió como un compromiso con los mayores, las familias, los pacientes y la sociedad. La presidenta de la UCAM defendió una investigación interdisciplinar, abierta a la colaboración y vinculada a la reflexión ética y al respeto de la dignidad humana.

La sesión estuvo presidida por Eduardo Díaz-Rubio y coordinada por María Trinidad Herrero, académica de número de la RANME. En ella participaron distintos investigadores, entre ellos Pedro Guillén, director de la Clínica CEMTRO y de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM.

Nuevos avances para frenar el deterioro celular

La ponencia central corrió a cargo de Juan Carlos Izpisúa, investigador de referencia internacional, quien presentó avances desarrollados en Altos Labs con la colaboración de la UCAM. Según explicó, las investigaciones han permitido identificar que la pérdida de identidad de las células es un factor relevante en la progresión de enfermedades y en el envejecimiento.

Izpisúa detalló que los investigadores han identificado una deriva mesenquimal, denominada ‘mesenchymal drift’, como origen de procesos de inflamación y fibrosis en distintas enfermedades humanas. El objetivo, según señaló, no es devolver las células adultas a su estado embrionario, sino ajustar la identidad de aquellas que han perdido su especialización mediante reprogramación celular parcial.

El científico explicó que la aplicación controlada de los factores de Yamanaka puede contribuir a restablecer la identidad celular y abrir nuevas estrategias frente a enfermedades degenerativas. En este sentido, apuntó que si se desarrollan tecnologías capaces de detener ese proceso, podrían mejorar la progresión inicial y el posible tratamiento de distintas patologías.

Izpisúa también avanzó que se desarrolla una prueba de concepto en el Hospital Clínic de Barcelona con modelos animales de enfermedad renal y órganos donados para trasplante que fueron descartados por su deterioro, con el objetivo de recuperar su funcionalidad. Según indicó, los resultados iniciales son prometedores.

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Cátedra de Gerociencia

La Cátedra de Gerociencia de la UCAM busca profundizar en el estudio del envejecimiento y sus enfermedades asociadas, formar investigadores, generar conocimiento y promover proyectos que puedan trasladarse a la sociedad. Su objetivo final es prolongar la calidad de vida y la salud de las personas mayores, preservando su autonomía, funcionalidad y vitalidad mediante técnicas médicas preventivas y personalizadas.