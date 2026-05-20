Rosa Mª Medina, teniente de alcalde de Lorca: "Estamos presionando para que los Cercanías lleguen a San Diego"

Enrique Soler

‘Innovación y desarrollo’ fue el título de la segunda mesa redonda que se celebró en el marco del III Foro Municipalismo, evento organizado por La Opinión y Prensa Ibérica que tuvo lugar este martes en el Cuartel de Artillería de Murcia. En la mesa participaron Rosa María Medina, teniente de alcalde de Presidencia de Lorca; Víctor Martínez, alcalde de Santomera; José Miguel Luengo, alcalde de San Javier; José Gabriel García Bernabé, alcalde de Alguazas, y Mª Carmen Morales, alcaldesa de Beniel.

Medina tomó la palabra en primer lugar y lo hizo para hablar de algo que marcó a la Ciudad del Sol hace ahora tres lustros: los terremotos que segaron la vida de nueve personas, causaron lesiones a cientos de ellas y provocaron una herida en el patrimonio y en la memoria de la ciudad. «Fue una tragedia», apuntó, para añadir que también fue una «oportunidad».

"El Ayuntamiento ha dado ejemplo haciendo viviendas para llenar de vida el casco histórico"

Quince años después, Lorca «no solamente se ha hecho grande, sino que tenemos una nueva ciudad», destacó la teniente de alcalde. Actualmente, en la urbe están «todos los monumentos prácticamente rehabilitados» tras los daños que provocaron los seísmos. «Quedaba la Iglesia de San Juan», especificó, en referencia a uno de los templos más reconocibles en el perfil urbano de Lorca por su ubicación estratégica. Desde febrero de este año, decenas de obreros y arqueólogos ya trabajan en revertir los daños que causaron los temblores, pero también la dana.

Por tanto (siempre teniendo presente el dolor por las personas fallecidas), aquel devastador temblor de tierra de 2011 «fue una oportunidad, un resurgir» para una ciudad que «nos encontramos acabando», va a «reformarse», dado que «faltaba darle mucha vida, dinamizar la cultura», manifestó Medina. «Mi alcalde lo tenía muy claro», afirmó, para elogiar la labor de Fulgencio Gil Jódar, regidor popular que no pudo estar presente en el evento.

"El terremoto fue una tragedia y una oportunidad, el resurgir de una ciudad"

Rosa María Medina sentenció que «el casco histórico es uno de los objetivos». Aludió, por ejemplo, a la apertura de la Cámara Agraria de Lorca como sede del Gobierno regional en el municipio, aunque se centró en que «había que apostar por la vivienda en el casco histórico», como, subrayó, ha hecho su Consistorio.

A este respecto, resaltó que «Lorca fue de las primeras en hacer valer la Ley del Suelo» e hizo hincapié en que Gil Jódar «ha sido muy valiente», al poner bajo la lupa solares y edificios abandonados por todo el municipio. «El propio Ayuntamiento ha sido el que ha dado ejemplo, haciendo promociones de viviendas para llenar de vida el casco histórico y que la gente venga», planteó.

‘Innovación y desarrollo’ fue el título de la segunda mesa redonda que se celebró en el marco del III Foro Municipalismo. / Juan Carlos Caval

Cabe recordar que el Equipo de Gobierno local impulsó la recuperación de más de un centenar de terrenos que estaban abandonados en el casco histórico, y lo hizo mediante el denominado ‘Plan Resurgir’ y un proceso de edificación forzosa. Lo que hizo el Ayuntamiento fue declarar el incumplimiento de la función social de estas propiedades, las cuales sacó a subasta pública al alza, con el fin de fomentar la construcción de nuevas vivienda en la zona.

Asimismo, Medina manifestó que el equipo del que forma parte está apostando por «reformar e incentivar el comercio de Lorca», algo que va unido con concluir con la rehabilitación de «nuestro casco histórico».

Recordó que la Ciudad del Sol cuenta con casi 1.700 kilómetros cuadrados, lo cual la convierte en «el segundo municipio más grande de España». Por delante solamente está Cáceres, en Extremadura, con 1.750 kilómetros cuadrados.

Así las cosas, en el Ayuntamiento lorquino «tenemos bastantes retos y proyectos por desarrollar, en lo que queda de mandato y en el siguiente», significó la concejala, que puso el acento en que «los proyectos de ciudad tienen que ser para más de cuatro años», una idea que ya habían puesto sobre la mesas sus homólogos en la mesa anterior.

"Una brecha importante"

Por otro lado, Medina indicó que en la Ciudad del Sol «había una brecha importante, que era el tren». Cabe reseñar que las obras de soterramiento del ferrocarril en Lorca, integradas en la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería y el Corredor Mediterráneo, están en marcha y, según lo previsto, continuarán durante el año que viene. «El soterramiento nos va a permitir unir las dos partes de la ciudad», especificó la edil.

Y no solo se tratará de ‘cargarse’ la histórica barrera de las vías, sino que el proyecto incluye la creación de la futura Alameda Central sobre el trazado liberado: un gran pulmón verde con zonas peatonales que dará lugar a que Lorca sea, en palabras de Medina, «una ciudad mucho más amable» que apostará por «la ‘caminabilidad’ por nuestro municipio».

Cuando se ponga en marcha este espacio, resaltó, nacerán «zonas verdes de esparcimiento y ocio para toda la familia», al tiempo que «se fomentará el deporte», incidió la teniente de alcalde.

También aguardan desde la Administración local «el arreglo de uno de los puentes, el que da acceso justo a la avenida Juan Carlos I», una obra que, apuntó Medina, se halla «en proceso».

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Sin embargo, volviendo al tren, «tenemos un problema, y es que no llegan los Cercanías». El 1 de octubre de 2021 se interrumpía el servicio ferroviario con Lorca: entonces, se dijo que los Cercanías se restablecerían en dos años. Aún no están. «Nos hemos convertido en una isla ferroviaria», reconoció la concejala, que aseguró que «estamos presionando para que los Cercanías puedan llegar a San Diego y que los estudiantes puedan volver a su ciudad».