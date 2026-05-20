La Región ya supera los 30 grados: los consejos de Salud para hacer frente a las altas temperaturas

Algunas zonas de la Región de Murcia ya superan los 30 grados de máxima, tal y como anticipó la previsión del tiempo semanal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Es por ello que la Consejería de Salud ofrece medidas preventivas para reducir el impacto de la llegada de las altas temperaturas estivales sobre la salud de la población, especialmente en el caso de personas vulnerables.

Por ello, se aconseja prestar especial atención a bebés, niños, mayores y enfermos cuya situación puedan agravarse con el calor y la deshidratación, como es el caso de quienes padecen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y metabólicas.

Para facilitar el acceso a información diaria actualizada sobre la incidencia del calor, la Comunidad participa desde su inicio en 2004 en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas Sobre la Salud.

En la página web MurciaSalud se pueden consultar diariamente las temperaturas y el nivel de riesgo para las cinco zonas de ‘meteosalud’ en las que está desagregada la Región de Murcia, además de información para profesionales y ciudadanos, como consejos de protección del calor; accesos al servicio de suscripción de temperaturas y a los niveles de riesgo del Ministerio de Sanidad; predicciones meteorología de AEMET; y uso de medicamentos y fotosensibilidad, entre otra información.

El plan, que estará activo hasta el 30 de septiembre, define cuatro niveles de riesgo para la salud por altas temperaturas que vienen identificados por un código de colores: nivel 0 (ausencia de riesgo) y los niveles 1 (bajo riesgo), 2 (riesgo medio) y 3 (alto riesgo), que indican riesgo creciente para la salud y cuyos colores son amarillo, naranja y rojo, respectivamente, a fin de facilitar la identificación de cada una de estas situaciones.

Las temperaturas extremas afectan la salud de todas las personas, pero el nivel de riesgo también depende de factores personales, sociales y ambientales. Entre las personas de riesgo se encuentran los lactantes y menores de 4 años; los mayores de 65 años; mujeres gestantes; personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o crónicas; además de pacientes en tratamiento médicos o con trastornos mentales, entre otros.

Además, hay que tener en cuenta a las personas que viven solas; a las personas sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con viviendas que no están bien aisladas o sin capacidad de regular la temperatura; además de quienes se exponen al calor por razones laborales, deportivas o de ocio.

Salud recuerda que, a un mayor número de factores de riesgo, aumenta la vulnerabilidad ante el calor y las altas temperaturas.

Teniendo esto en cuenta, el nivel amarillo supone riesgo leve para personas mayores de 65 años con otros factores. El nivel naranja señala riesgo moderado para mayores de 65 o menores de esta edad con múltiples factores; riesgo elevado para mayores con otros factores de riesgo adicionales; y leves en población general.

Un nivel rojo supone asimismo riesgo moderado en población general sin otros factores de riesgo; elevado para personas mayores de 65 años y menores de esta edad con algún factor; y extremo para mayores de 65 con otros factores adicionales.

La prolongación en el tiempo de la alerta roja debido a episodios de ola de calor supone un nivel de riesgo extremo para toda la población, especialmente para las personas en una situación de mayor vulnerabilidad.

Consejos frente al calor

En jornadas de mucho calor, se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos y realizar comidas ligeras que contengan abundantes frutas y verduras, que ayudan a reponer las sales minerales perdidas por el sudor. Es aconsejable no abusar de bebidas que contengan cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, ya que pueden hacer perder más líquido corporal.

También se aconseja relegar la actividad deportiva a horas con menor carga térmica, como las primeras o últimas del día. Además, cuando se practique, debe usarse ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

Seguir estos consejos es fundamental para evitar los golpes de calor, cuyos síntomas abarcan desde una fiebre de más de 39 grados a agitación, confusión o pérdida de conciencia, sentir la piel caliente o enrojecida o tener el pulso acelerado. En caso de que alguno de estos síntomas se prolongue más de una hora, es necesario avisar a un médico.