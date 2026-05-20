La Región muestra a Extremadura su modelo de formación en la Fremm y el impulso de las tecnologías duales a través de Caetra

El Gobierno regional presume ante otras comunidades autónomas del trabajo realizado a través del programa Caetra, la estrategia regional para el impulso de las tecnologías duales aplicadas a la defensa, la seguridad y la reconstrucción. En esta ocasión, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, recibió este miércoles al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura, Guillermo Santamaría, en una jornada de trabajo centrada en conocer de primera mano el modelo de formación en sectores con alta demanda de profesionales cualificados de la Región de Murcia y el desarrollo de Caetra.

La jornada comenzó con una visita a las instalaciones de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), donde la patronal regional mostró al representante extremeño y a miembros de la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) las aulas y talleres especializados del Centro Integrado de Formación Profesional, así como proyectos vinculados a la capacitación tecnológica.

López Aragón destacó que "la Región de Murcia se ha convertido en un referente en formación vinculada a sectores estratégicos con alta demanda de profesionales cualificados, como el naval, el metalúrgico o las tecnologías duales”.

Más oportunidades laborales

Asimismo, la consejera subrayó que "la colaboración entre administración, empresas y centros de formación está permitiendo anticiparnos a las necesidades del tejido productivo y ofrecer oportunidades laborales de calidad en actividades con gran proyección de futuro”.

La jornada de trabajo sirvió, además, para compartir experiencias y fortalecer la colaboración institucional en ámbitos relacionados con la formación, la transformación tecnológica y el empleo.

Por otro lado, ambos consejeros pudieron abordar cuestiones relacionadas con el ámbito de las tecnologías duales. La consejera trasladó que el programa Caetra "continúa consolidándose como una de las principales apuestas de innovación de la Región". Actualmente, el ecosistema regional vinculado a este ámbito integra a más de 130 entidades. Además, la Consejería de Empresa, a través de la línea Retos Caetra, ha propiciado que 56 empresas regionales desarrollen soluciones tecnológicas aplicadas a defensa y seguridad.

"Estamos demostrando que la colaboración entre administración, universidad y empresa puede convertirse en una auténtica palanca de transformación industrial y tecnológica, posicionando a la Región de Murcia como un referente nacional en innovación naval y tecnologías duales", afirmó la titular de Empresa.