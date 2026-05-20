Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: "Estamos devolviendo a los murcianos su espacio"

Enrique Soler

El modelo de ciudad de la ciudad de Murcia fue diseñado por el fallecido alcalde José Ballesta en 2015, y las líneas estratégicas que decidió seguir entonces son las que aún marcan la hoja de ruta del Ayuntamiento. Su sucesora en el cargo, Rebeca Pérez, así lo explicó en la mesa redonda sobre ‘Modelo de ciudad’ del III Foro Municipalismo de La Opinión de Murcia, celebrado ayer en el Cuartel de Artillería de Murcia.

«Reconectó la Murcia del norte con la Murcia del sur, el río con sus orillas, los barrios con las pedanías y el pasado con el presente», señaló la regidora, quien se mostró especialmente orgullosa de la «apuesta por las infraestructuras verdes». La primera y más visible es Murcia Río, cuyo proyecto salió adelante después de que el Segura se convirtiera en «un punto de desencuentro en la zona norte y la zona sur de la ciudad».

«También podemos hablar de la Vía Verde de la Costera Sur, con más de 9 kilómetros de extensión, o del nuevo Parque Metropolitano. Son auténticas apuestas por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos», añadió.

Murcia Río, la Costera Sur y el Parque Metropolitano, banderas verdes del Ayuntamiento

Otro «objetivo claro era devolver el espacio para los murcianos». Aquí entran proyectos como el del yacimiento de San Esteban, con el que se pretende recuperar un parque arqueológico de más de 10 kilómetros cuadrados. El mismo Cuartel de Artillería en el que se celebró el foro, o la Cárcel Vieja son otros ejemplos de la «recuperación, rehabilitación y puesta en valor de nuestro patrimonio», lo que permite al Consistorio no solo fomentar la identidad del municipio, sino también «atraer turismo, fomentar el comercio local y la hostelería», añadió Pérez.

Transporte público

La alcaldesa reconoció que la ciudad de Murcia tiene que dar un «salto cuantitativo y cualitativo» en lo que respecta al transporte público. «Es una dimensión donde tenemos un amplio margen de mejora, todos lo saben», dijo.

Pérez recordó que desde el Ayuntamiento se está impulsando un modelo de transporte, ahora en proceso de licitación, que «va a ser un cambio sustancial en la forma de entender la movilidad en el municipio de Murcia».

Ella misma, vecina de El Esparragal, admitió que las pedanías han «sufrido ese sistema de transporte excesivamente radial» por el cual todos estos núcleos urbanos «pivotan» alrededor el centro.

Espera que el municipio alcance el medio millón de habitantes en apenas tres años

Pérez aseguró que el nuevo modelo de transporte «mejora sustancialmente el anterior» y, para demostrarlo, señaló que «pasamos de 90 vehículos actuales a 160, de 40 líneas a 70, dando una cobertura territorial del 98% e, incluso, apostando por modelos innovadores como el transporte a la demanda, con taxis para aquellos lugares más alejados o más despoblados».

«Va a suponer un antes y un después, una inversión millonaria para el Ayuntamiento de Murcia. Nunca en la historia de este municipio se ha apostado tanto por la movilidad», subrayó Pérez, recordando que su predecesor, José Ballesta, decía que este «es un derecho que tienen los ciudadanos y una obligación para el Ayuntamiento ofrecerlo en igualdad de condiciones».

Convivir con el turismo

La alcaldesa defendió que el crecimiento turístico es compatible con el mantenimiento de la identidad de Murcia y con el apoyo al comercio local.

De hecho, recordó que la ciudad celebra hasta el 25 de junio su 1.200 aniversario y que el objetivo del Ayuntamiento es que esta conmemoración sea «algo más que un evento cultural y social», de manera que dejara «una huella imborrable» en la ciudad.

Pérez destacó que el Equipo de Gobierno se marcó como objetivo llegar al millón de pernoctaciones al final del mandato. «Vamos muy bien, cumpliremos con ese objetivo. Estamos en torno a las 960.000 pernoctaciones al año», aseguró.

La alcaldesa defendió, además, que Murcia atrae «un turismo de calidad», que apuesta por una ciudad «referente en todo el territorio nacional» y que viene a disfrutar de un municipio «donde se vive en libertad», con su clima y sus «300 días de sol al año».

La regidora puso como ejemplo la programación de Navidad, sobre la que aseguró que «ha habido un antes y un después». También destacó las actuaciones relacionadas con el patrimonio de la huerta y la inclusión de las pedanías dentro de esa programación dinamizadora.

«No queremos perder la identidad. Estamos a punto de llegar al medio millón de habitantes y lo vamos a conseguir en apenas tres años, pero lo queremos hacer siempre con un perfil muy humano de Murcia», señaló.

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En este punto, Pérez defendió que la apuesta por el pequeño comercio se ha abordado de forma «absolutamente transversal», poniendo como ejemplo el anunció que hizo apenas unos días sobre la instalación de 1.330 cámaras de seguridad exterior en todos los barrios y pedanías de Murcia. «Esto también es un apoyo al pequeño comercio. Esta también es una forma de estimular que la gente pueda salir por las calles, pasear con toda la tranquilidad del mundo», concluyó.