El presidente de Repsol alerta de la pérdida de peso industrial de Europa y defiende el modelo de Cartagena

La transformación energética europea, el futuro de la industria y el papel estratégico de Cartagena marcaron la intervención del presidente de Repsol, Antonio Brufau, durante la presentación del nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia. En un discurso cargado de análisis geopolítico y económico, Brufau defendió que Europa necesita replantear su estrategia energética si quiere mantener peso industrial y capacidad competitiva frente a Estados Unidos y China.

El dirigente empresarial vinculó buena parte de ese debate con la situación de Cartagena y del Valle de Escombreras, que presentó como uno de los grandes polos energéticos e industriales europeos gracias a la evolución de la refinería y a las inversiones realizadas por la compañía durante las últimas décadas.

“Cartagena, la Región de Murcia y Repsol son una misma cosa”, afirmó al inicio de su intervención, en la que recordó que la antigua refinería inaugurada en los años cincuenta ha terminado convirtiéndose en “la gran universidad” industrial de la compañía.

Brufau defendió que el nuevo Plan Industrial regional llega en un momento clave y sostuvo que incluso “se anticipa a Europa” en algunas de sus planteamientos, especialmente en la conexión entre política industrial, energía y competitividad.

Durante buena parte de su intervención trazó un diagnóstico muy crítico sobre la posición europea en el nuevo escenario internacional. A su juicio, la Unión Europea ha perdido capacidad de influencia mientras Estados Unidos y China refuerzan políticas proteccionistas y compiten por el liderazgo tecnológico, energético e industrial. “No somos relevantes en el planeta”, llegó a afirmar.

El presidente de Repsol sostuvo que Europa ha cometido varios errores estratégicos en las últimas décadas. Entre ellos, depender energéticamente de Rusia, delegar su defensa en Estados Unidos y deslocalizar parte de su industria hacia Asia.

Según explicó, la política europea de descarbonización ha acabado debilitando la capacidad industrial del continente al favorecer que muchas empresas trasladaran producción fuera de Europa.

“La mejor descarbonización es aquella que no existe. Es decir, que la industria se vaya a China y luego nosotros compremos los productos”, ironizó.

Brufau cuestionó además el enfoque europeo sobre la transición energética y defendió que el futuro no pasa por sustituir unas fuentes de energía por otras, sino por combinar tecnologías y recursos distintos para responder al aumento global de la demanda energética.

“El mundo necesita energía”, insistió. “No se trata de sustituir nada por nada, sino de complementar”. Para respaldar esa idea recordó que el 81% de la matriz energética mundial sigue dependiendo actualmente de combustibles fósiles y subrayó que el carbón continúa siendo la fuente energética con mayor crecimiento en el planeta.

A partir de ese análisis, el presidente de Repsol defendió que España —y especialmente Cartagena— se encuentran en una posición más favorable que otros territorios europeos gracias a su sistema gasista, la capacidad de regasificación y la fortaleza de su industria de refino.

“Tenemos el mejor sistema de refino de Europa y Cartagena liderando el mejor de Europa”, afirmó.

Brufau recordó que Repsol ha invertido 15.000 millones de euros en los últimos quince años para modernizar su sistema de refino y defendió que la apuesta realizada en Cartagena no fue casual.

“Creíamos en Escombreras y creíamos en la gente”, aseguró, antes de reivindicar el talento industrial de la Región de Murcia y la capacidad técnica desarrollada históricamente en la refinería cartagenera.

El presidente de la compañía subrayó además que Europa ha cerrado 35 refinerías durante los últimos años, una decisión que, a su juicio, ha generado vulnerabilidad en el suministro de productos estratégicos como el queroseno.

Frente a ello, defendió el modelo de transformación industrial impulsado en Cartagena, donde Repsol quiere combinar producción convencional con nuevos proyectos ligados a hidrógeno verde, biogás y biocombustibles.

Entre las iniciativas de futuro destacó el electrolizador de hidrógeno renovable proyectado para el Valle de Escombreras, la ampliación de la capacidad de producción de biocombustibles y una futura planta de pretratamiento de aceites vinculada al Puerto de Cartagena.

Brufau aseguró que la compañía mantendrá su apuesta por Cartagena y defendió que la refinería cartagenera aspira ahora a liderar también la transformación energética europea. “Vamos a conseguir que Cartagena sea la mejor refinería en el proceso de transformación”, afirmó.

El dirigente empresarial aprovechó además para reivindicar la colaboración público-privada desarrollada históricamente en la Región de Murcia. Según señaló, esa cooperación ha sido clave para permitir inversiones industriales y facilitar el crecimiento del complejo energético de Escombreras.

También defendió una transición energética basada “en la técnica, la ciencia y la tecnología” y no únicamente en decisiones ideológicas o regulatorias.

En la recta final de su intervención anunció además la firma de una nueva cátedra junto a la Universidad Politécnica de Cartagena centrada en la descarbonización del transporte marítimo y aéreo, dos de los grandes retos pendientes para la industria energética europea.

Brufau cerró su discurso reiterando el compromiso de Repsol con Cartagena y con la Región de Murcia y dejó claro que la compañía seguirá vinculando su crecimiento al desarrollo industrial del territorio. “Considerarnos vuestros socios”, concluyó.