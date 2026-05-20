Álvarez-Castellanos cede la Portavocía del Grupo Mixto a Marín hasta final de junio

La coalición conformada por Podemos-IU-Alianza Verde en la Asamblea Regional informó este miércoles que el diputado José Luis Álvarez-Castellanos, actual portavoz parlamentario en virtud del nuevo reglamento del Grupo Parlamentario Mixto aprobado por la Mesa de la Cámara, cederá la Portavocía a María Marín hasta el 30 de junio, fecha en que el cargo pasará a recaer hasta el final de legislatura sobre los otros dos miembros del órgano parlamentario: José Ángel Antelo y Virginia Martínez, provenientes de Vox.

"El nuevo reglamento ha supuesto a nuestras dos organizaciones, IU y Podemos, tener que sentarnos para recomponer este acuerdo de coalición que a día de hoy sigue funcionando con buena salud. Tenemos la intención de seguir en esa línea porque nuestro trabajo se ha convertido en referente para mucha gente de la izquierda en la Región. El acuerdo inicial radicaba en que María siempre iba a ser la portavoz del grupo, y va a continuar como tal", explicó Álvarez-Castellanos en una rueda de prensa celebrada de forma previa al comienzo del pleno.

La portavoz morada anuncia que la coalición pondrá en marcha acciones legales contra el actual reglamento en los próximos días

El nuevo reglamento establece que la Portavocía se desempeñe de forma sucesiva por sus integrantes atendiendo a un sistema rotatorio por períodos de sesiones, que se fijará por orden de antigüedad de sus miembros en el Grupo Mixto. Quien lleva más tiempo es María Marín, sin embargo, una cláusula implica que "no podrá ser portavoz" quien ya lo hubiera sido en esta legislatura, es decir, que la diputada morada estaría obligada a ceder el testigo a su compañero de coalición, José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida-Verdes.

No obstante, el reglamento también permite que aquel diputado a quien correspondiera ser portavoz "podrá renunciar a ello en favor del diputado o diputada que designe, aunque aquel o aquella ya hubiere ostentado la Portavocía, que es lo que acaba de hacer Álvarez-Castellanos con su compañera María Marín.

El diputado de IU-V calificó el nuevo reglamento como "totalmente injusto", debido al "tratamiento" que se le ha dado a Marín: "Una exclusión totalmente dirigida hacia ella, una decisión totalmente arbitraria". Lamenta que la coalición de izquierdas vaya a tener la Portavocía hasta el 30 de junio mientras que "los dos ex de Vox la tendrán hasta que se constituya la nueva Asamblea tras las elecciones autonómicas".

La Opinión

Por su parte, la diputada María Marín destacó la solidez que sigue caracterizando la coalición entre Podemos-IU. "Los pactos siempre están para cumplirlos. Desde el principio de la legislatura teníamos un acuerdo por el cual mi compañero Víctor Egío cedía su puesto de diputado a IU, y ellos cedían la Portavocía durante todo el período legislativo a Podemos", subrayó.

Marín puso el foco en "las causas sobrevenidas", en referencia a la "compraventa de tránsfugas" —José Ángel Antelo y Virginia Martínez— por parte del PP, y dejó claro que dicho contexto "no altera los compromisos" de ambas formaciones de izquierdas. "Nosotros no estamos aquí para pelearnos por portavocías ni por sillones. Venimos trabajando muy duro conjuntamente esta legislatura para centrarnos en los problemas de la gente, en una candidatura que sea la que ayude de verdad a la Región, y lo vamos a seguir haciendo a pesar de los vetos que el PP de López Miras nos pone".

"Somos la única oposición real al PP en esta Asamblea. Por eso quieren tener el Grupo Mixto bajo el control del señor Antelo a partir de septiembre. Pero no lo vamos a consentir", esgrimió. Asimismo, Marín anunció que la coalición pondrá en marcha de acciones legales contra el actual reglamento en los próximos días.