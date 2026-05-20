Obras de emergencia en el Palacio de San Esteban ante el "inminente" riesgo de desprendimiento de ladrillos y tejas

Peligro en el entorno del Palacio de San Esteban de Murcia, sede del Gobierno regional, ante un "inminente" riesgo de "desprendimiento de fragmentos de ladrillo de gran tamaño". La Comunidad ha tenido que optar por la vía de emergencia para acometer cuanto antes las obras de reparación tras detectar daños que pueden suponer un riesgo para la seguridad de peatones y trabajadores: los episodios de fuertes vientos durante el pasado mes de febrero provocaron que buena parte de las tejas cerámicas se encuentren actualmente "despegadas del soporte, con riesgo de desplazamiento y caída".

Con esta situación a causa derivada de "acontecimientos catastróficos", la Comunidad adjudicó este martes los trabajos para la inminente reparación de los aleros y las cubiertas del conjunto de San Esteban, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que realizará la empresa Rehabilitaciones y Construcciones Galán e Hijos SL, después de que los técnicos de la Administración autonómica hayan estimado que puede iniciar los trabajos "de forma inmediata". La actuación cuenta con un presupuesto estimado de unos 70.000 euros con el IVA incluido.

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital defiende en el informe que concurren los supuestos legales para utilizar el procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, reservado para casos en los que la Administración debe actuar de manera inmediata ante situaciones de grave peligro. El expediente subraya que la naturaleza de los daños "impide acudir a una licitación ordinaria, incluso por la vía de urgencia", porque “el riesgo de desprendimiento es actual y persistente”.

Descartan una licitación ordinaria por el "riesgo actual y persistente" para peatones y trabajadores

Según el documento que justifica la tramitación de la actuación por la vía de emergencia, las visitas técnicas realizadas los días 20 de febrero y 24 de marzo constataron daños localizados en elementos de cubierta y aleros, aunque "sin afección estructural".

Vista aérea del Palacio de San Esteban de Murcia, sede del Gobierno regional y BIC. / Israel Sánchez

Zonas más críticas

El escrito apunta que el punto más delicado se sitúa en el entorno del Portillo de San Antonio y el callejón de Burruezo, zonas de paso habitual de vecinos y trabajadores. El informe de Patrimonio advierte así de que "el riesgo de desprendimiento de fragmentos de ladrillo de gran tamaño es inminente", una de las frases más contundentes del expediente para justificar que no se acuda a una licitación ordinaria.

La Administración sostiene que las patologías "no son estructurales", pero sí generan "un riesgo grave e inminente para las personas debido a la posibilidad de caída de elementos cerámicos". Por ello, concluye que la intervención inmediata es necesaria y que "no es suficiente la adopción exclusiva de medidas provisionales".

"La entrada de agua por la falta de cobertura de tejas está acelerando la degradación de elementos estructurales", alertan

Además del riesgo para los viandantes, el documento alerta del posible deterioro del patrimonio histórico si no se actúa con rapidez. En concreto, advierte de que "la entrada de agua por la falta de cobertura de tejas está acelerando la degradación de elementos estructurales", lo que "podría derivar en daños irreparables si no se actúa antes de los próximos episodios de lluvia".

La actuación prevista se limita, según la orden, a las medidas "estrictamente indispensables" para eliminar el peligro, como la consolidación de los aleros, con la sustitución selectiva y restitución de piezas en la fachada norte; la reparación de las cubiertas mediante la reposición de teja cerámica curva con mortero de cal hidráulica natural; y la instalación de medios auxiliares de acceso y protecciones colectivas conforme a la normativa de seguridad.